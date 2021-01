Alzheimer : une hyperactivation du cerveau est un signe précoce

L'ESSENTIEL À mesure que la maladie progresse, l'activation neuronale suit une trajectoire inverse en forme de U.

L'activation dans certaines zones du cerveau aux premiers stades de la maladie peut augmenter considérablement avant que la perte neuronale causée par la maladie ne conduise à une nette diminution de l'activation.

Observer le cerveau permet d’obtenir des informations précoces sur le développement d’Alzheimer. Une équipe de chercheurs canadiens de l’université de Montréal ont découvert qu’une hyperactivation dans certaines zones du cerveau chez des personnes non encore diagnostiquées avec Alzheimer est un marqueur de la maladie. Ils ont présenté leurs résultats le 20 janvier dans la revue Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Une détection précoce

Les chercheurs ont découvert chez des patients qui s’inquiètent pour leur mémoire et qui présentent des facteurs de risque d’Alzheimer, une hyperactivation anormale de certaines zones de leur cerveau. Grâce à l’utilisation d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ils ont pu identifier ces zones chez des personnes sans symptômes cliniques et avant l'apparition de troubles cognitifs détectés avec des tests standardisés. “Cette étude indique qu'une activation anormale dans ces zones peut être observée plusieurs années avant le diagnostic, se réjouit Sylvie Belleville, professeure de psychologie à l'université de Montréal et directrice de l’étude. Cette découverte est cruciale pour l'avancement des connaissances sur la maladie.”

L'équipe a observé que, à mesure que la maladie progresse, l'activation neuronale suit une trajectoire inverse en forme de U. L'activation dans certaines zones du cerveau aux premiers stades de la maladie peut augmenter considérablement avant que la perte neuronale causée par la maladie ne conduise à une nette diminution de l'activation. “Cette forme peut caractériser le processus pathologique sous-jacent et aider les médecins à déterminer le stade de la maladie, précise Nick Corriveau-Lecavalier, premier auteur de l'étude. Lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs tels que les analyses de sang et les tests cognitifs, ce type d'investigation par neuroimagerie pourrait aider à une détection précoce possible.”

Anticiper l’apparition des symptômes

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé les données du Consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer. Ils ont étudié l'activation cérébrale dans des groupes d'individus à haut risque de développer Alzheimer qui ont effectué une tâche de mémoire tout en étant scannés par IRMf. Un groupe était composé de 28 personnes préoccupées par leur mémoire mais qui ne présentaient pas de troubles cognitifs lors des tests cliniques traditionnels. L'autre groupe comprenait 26 personnes souffrant de troubles cognitifs légers.

Les chercheurs ont découvert que les individus du premier groupe, c’est-à-dire ceux qui ont des problèmes de mémoire mais pas de troubles cognitifs, ont des niveaux d'activation anormalement élevés dans plusieurs régions clés du cerveau touchées par la maladie d'Alzheimer. Les personnes souffrant de troubles cognitifs légers, qui sont considérés comme étant à un stade plus avancé de la maladie, ont tendance à présenter une activation diminuée dans ces mêmes régions du cerveau.

“La maladie d'Alzheimer est évolutive et peut émerger dans le cerveau 20 à 30 ans avant le diagnostic, conclut la chercheuse. Il est donc très important d'identifier les biomarqueurs - c'est-à-dire les signes physiques et détectables de la maladie - et de mieux comprendre les effets initiaux sur le cerveau. L’hyperactivation pourrait donc représenter l'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer.”