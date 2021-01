Démographie en France : moins de bébés en 2020, et de plus en plus tard

L'ESSENTIEL La France reste, en 2018, le pays le plus fécond de l’Union européenne.

L'espérance de vie diminue nettement par rapport à 2019 (– 0,4 an pour les femmes et – 0,5 an pour les hommes).

Au cours de l’année 2020, la population française a augmenté de 0,3%, selon une nouvelle étude de l’Insee. Cette progression est due pour moitié au solde naturel (+ 82 000 personnes), différence entre les nombres de naissances et de décès. "Il a fortement baissé du fait de la forte hausse des décès liée à la pandémie de Covid-19", précisent les experts de l’Insee.

740 000 bébés sont nés en France

En 2020, 740 000 bébés sont nés en France. En recul depuis 2015, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,84 enfant par femme en 2020. La France reste, en 2018, le pays le plus fécond de l’Union européenne.

L’âge moyen à la maternité continue de croître régulièrement : il atteint 30,8 ans en 2020, contre 29,3 ans vingt ans plus tôt. Les femmes les plus fécondes sont celles ayant entre 25 et 34 ans. Toutefois, le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans baisse depuis les années 2000, et cette diminution s’accentue depuis 2015. En 2020, 100 femmes âgées de 25 à 29 ans donnent naissance à 10,6 enfants, contre 12,9 en 2010 et 13,4 en 2000. La baisse du taux de fécondité des femmes de 30 à 34 ans est plus récente : 12,5 enfants pour 100 femmes en 2020 contre 13,3 en 2010.

L’espérance de vie diminue nettement par rapport à 2019

Cette même année, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % de plus qu’en 2019. "La pandémie de Covid-19 a particulièrement affecté les décès au printemps et en fin d’année", décryptent les analystes. L’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. Elle diminue nettement par rapport à 2019 (– 0,4 an pour les femmes et – 0,5 an pour les hommes). La baisse est bien plus forte qu’en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale (– 0,3 an et – 0,2 an).

Enfin, 148 000 mariages ont été célébrés en 2020, un chiffre en recul de 34% par rapport à 2019, la pandémie ayant empêché la tenue des célébrations ou incité à les repousser en raison de la limitation du nombre d’invités.

Au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67,4 millions d’habitants.