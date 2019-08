Naissances en plein vol : faut-il un médecin dans les avions ?

Y a-t-il un médecin dans l'avion ? La question est posée aux passagers en cas de malaise dans la cabine, mais aussi de plus en plus fréquemment en cas ... d'accouchement en plein vol ! Entre 1929 et 2018, 74 bébés sont nés dans des avions assurant des vols commerciaux et dans 26% des cas le vol a été dérouté pour cette raison urgente. Deux de ces bébés sont décédés peu de temps après l'accouchement.

Des événements jamais anodins

Ces chiffres des naissances connues lors de vols commerciaux viennent d'être révélés par le Journal of Travel Medicine. Ils montrent que, si ces événements ne sont pas si fréquents, ils ne sont jamais anodins et qu'ils semblent en augmentation depuis une dizaine d'années, en lien évidemment avec le développement du transport aérien.

Des trousses médicales "insuffisantes"

Ce qui pose le problème de l'éventuelle présence systématique à bord des appareils de professionels de santé. Car l'étude du Journal of Travel Medicine montre que sur ces 74 accouchement, une assistance médicale n'a été apportée que dans moins d'un cas sur deux par des médecins, des infirmiers ou le personnel naviguant, ce dernier intervenant le plus souvent dans une grande improvisation ! Et l'étude du JTM souligne que les trousses médicales permettant d'apporter les premiers soins à bord sont le plus souvent "épuisées et insuffisantes" en cas d'accouchement en vol.

Les bébés nés en plein ciel étaient pour 10% d'entre-eux dans les deux dernières semaines de l''âge gestationnel qui varie de 25 à 38 semaines, 16% dans les quatre dernières semaines, 19% environ un mois avant le terme et 12% avant l'âge gestationnel de 32 semaines.