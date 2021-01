Le petit-déjeuner améliore les performances sportives et intellectuels

L'ESSENTIEL Le tir nécessite une forte implication cognitive et de l'énergie pour mettre la balle dans le panier.

Les performances au lancer-franc, au tir à deux points et à trois points ont toutes été améliorées après avoir mangé le matin

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Nouvelle preuve en est, il améliore nos performances sportives et intellectuels. Des chercheurs américains de l’université du Kansas ont publié une étude montrant que le petit-déjeuner peut améliorer les performances de tir d'un basketteur, parfois de manière significative. L’étude a été publiée le 2 novembre dans la revue Physical Education and Sport.

Le tir, un mélange de cognition et de physique

Les chercheurs ont recruté 18 jeunes joueurs avec des capacités de basketball de haut niveau, certains ayant joué professionnellement, certains à l’université et tous avec de l'expérience. Deux groupes ont été constitués : l'un a pris le petit-déjeuner avant de participer aux exercices de tir, tandis que l’autre n’a pas mangé avant les mêmes exercices. Après une semaine, les groupes ont changé et les tests ont été répétés. Ces exercices ont consisté en une série de tirs à deux et trois points depuis des endroits désignés sur un terrain de basket ainsi que des lancers francs.

“Nous avons choisi le tir parce que vous avez besoin d'une forte implication cognitive pour mettre la balle dans le panier, a justifié Dimitrije Cabarkapa, auteur de l’étude et ancien joueur de basketball à haut niveau. Vous avez également besoin d'énergie pour lancer la balle. Nous voulions étudier une relation possible entre la consommation du petit-déjeuner et le tir de basket-ball influencée par les améliorations attendues des performances mentales et physiques. De nombreuses recherches ont montré le lien entre le petit-déjeuner et la qualité de l'alimentation mais, à notre connaissance, aucune n'a examiné la relation entre le petit déjeuner et la performance de basket-ball.”

La nutrition, trop souvent oublié dans la performance

Les résultats ont montré que si presque toutes les catégories de tir se sont améliorées lorsque les participants ont pris le petit déjeuner, le pourcentage de lancers francs a vu la différence la plus élevée. D'autres, comme les tentatives à trois points et le pourcentage de tirs à deux points, ont eu moins d’effets statistiques mais se sont révélés avoir de véritables applications pratiques. “Si vous venez vers quelqu'un et lui dites que vous pouvez améliorer son tir de 6%, n'importe quel entraîneur ou joueur va demander comment, s’est réjoui Dimitrije Cabarkapa. Cela montre que prendre le petit déjeuner est un moyen simple de le faire. Même une performance de tir légèrement améliorée peut influencer le résultat d'un match.”

Des tests sur de plus longues périodes pourrait en révéler davantage sur l'influence du petit-déjeuner sur les performances. Les petites améliorations montrées dans cette étude montrent l’influence de la nutrition sur la performance. “Les athlètes cherchent toujours à améliorer leurs performances, poursuit le chercheur. Je dis toujours qu'il y a trois piliers de la performance sportive : la force et le conditionnement, la nutrition et la psychologie du sport. Les gens parlent souvent de prendre des suppléments ou autres pour améliorer les performances mais oublient souvent les choses de base comme une alimentation équilibrée.”