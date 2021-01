Quels sont les effets de la ménopause sur la mémoire ?

L'ESSENTIEL Les capacités cognitives déclineraient dès la péri-ménopause

Les problèmes de mémoire ou d'attention peuvent varier en fonction du milieu social ou du niveau de stress

Plus les années passent, plus nos fonctions cognitives déclinent. Certains facteurs peuvent toutefois accélérer ce phénomène. Plusieurs études ont montré que la ménopause en fait partie. Dans la revue spécialisée Menopause, des chercheurs ont souhaité préciser ce constat. Ils ont décortiqué l’évolution de la mémoire et des différentes capacités cognitives d’un échantillon de femmes pour comprendre leur durée et leur évolution.

Des symptômes persistants

Les scientifiques américains ont mené cette étude sur un échantillon de 440 femmes. Toutes étaient issues d’un milieu populaire, et certaines étaient séropositives. L’étude a montré que les capacités cognitives déclinent dès le premier stade de la ménopause appelée périménopause. Cette période est caractérisée par l’apparition des premiers symptômes, comme les bouffées de chaleur ou le dérèglement des cycles menstruels. La diminution des capacités cognitives persiste après cette phase, d’après cette recherche. Elle concerne principalement la mémoire et l’apprentissage. Chez certaines femmes, les chercheurs ont également constaté l’apparition d’un déclin de l’attention. "Cette étude est la première à documenter les changements cognitifs à travers les différentes étapes de la ménopause", soulignent les chercheurs.

Quels facteurs peuvent impacter le déclin cognitif ?

Pour l’équipe de la North American Menopause Society, ces résultats pourraient s’expliquer par le profil des femmes interrogées : des études précédentes ont montré que les capacités cognitives dépendent de différents facteurs, dont l’usage de substances illicites, les revenus, la séropositivité ou des niveaux élevés de stress. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires (…) pour identifier les facteurs responsables des différences individuelles liées aux changements cognitifs", souligne Dr. Stephanie Faubion, directrice médicale de la North American Menopause Society.

Qu’est-ce que la ménopause ?

Généralement, la ménopause survient à l’âge de 50 ans, même si certaines femmes peuvent être concernées par la ménopause précoce, soit avant 40 ans. Ce terme désigne l’interruption totale des règles et de l’ovulation : les ovaires ne sécrètent plus d’hormones et l’ovule ne se forme plus. Au bout d’un an d’absence de règles, les médecins parlent de ménopause installée. En cas de symptômes sévères et persistants, ils peuvent prescrire un traitement hormonal.