Santé : le Nutri‑Score, aussi utile que populaire

L'ESSENTIEL La part de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score n’ayant cessé d’augmenter depuis 2018, pour atteindre 50% des volumes de ventes, les Français y sont de plus de plus exposés et s’approprient ainsi davantage ce nouvel outil.

89% des Français pensent que l'apposition sur les produits du Nutri-Score devrait être obligatoire.

De plus en plus populaire, le Nutri‑Score améliore les habitudes d’achat des Français, donc leur santé (la consommation d’aliments moins bien classés par le logo a récemment été associée à une mortalité accrue, NDLR). Selon une enquête de Santé publique France, 57% des personnes interrogées connaissaient le logo Nutri-Score en septembre 2020, et déclaraient avoir modifié une ou plusieurs habitudes d’achat en fonction.

Ainsi, le Nutri-Score a déjà eu un impact sur le fait de :

- Changer de marque pour un même produit (39%, +16 points par rapport à mai 2019).

- Choisir un produit avec un meilleur score plutôt qu'un autre avec un moins bon score au sein d'un même rayon (36%, +12 points).

- Limiter l'achat de produits avec de moins bons scores (34%, +11 points).

- Changer durablement certaines habitudes alimentaires (35%, +10 points).



Plus de 500 entreprises engagées

Trois ans après son lancement officiel, la notoriété de cet étiquetage nutritionnel a fortement progressé, passant de 58% en 2018 à 93% en 2020. "Les campagnes de communication et le déploiement du logo Nutri-Score sur les emballages en rayon et en ligne sur les sites marchands ont fortement contribué à cette hausse. En mai 2018, une quarantaine d’entreprises étaient engagées, elles sont plus de 500 aujourd’hui", note Santé Publique France.



La part de marché des marques engagées dans la démarche Nutri-Score n’ayant cessé d’augmenter depuis 2018, pour atteindre 50% des volumes de ventes, les Français y sont de plus de plus exposés et s’approprient ainsi davantage ce nouvel outil : 18% des interrogés déclarent spontanément utiliser le Nutri-Score pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits (contre 1 % en avril 2018), et près de 93 % considère le logo utile pour en connaitre la qualité nutritionnelle (+4 points par rapport à 2019).

94% des Français favorables

Ainsi, 94% des Français sont favorables à sa présence sur les produits. Une proportion quasi similaire (89%) pense que l'apposition sur les produits du Nutri-Score devrait être obligatoire. Basée sur l’engagement volontaire des industriels et des distributeurs, l’utilisation du logo sur les produits d’une marque participe à améliorer l’image de cette marque pour 70% des participants, plébiscitant ainsi la transparence envers les consommateurs.



"L’évolution positive des indicateurs confirme que le Nutri‑Score peut jouer un rôle dans les habitudes d’achat des Français. Outre le rôle des campagnes de communication menées par Santé publique France et l’information pédagogique faites par de nombreux acteurs, nos résultats indiquent que cette progression est principalement liée à une plus grande visibilité du logo, en particulier sur les emballages des produits alimentaires", résume Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité Alimentation et Activités physiques à Santé publique France.



Dans le cadre du 4ème volet du Programme national nutrition santé (PNNS), l’utilisation du Nutri‑Score sera étendue à la restauration collective et commerciale.