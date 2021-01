Se sentir soutenu et compris renforce les sentiments positifs

L'ESSENTIEL Valider les sentiments de colère d'un proche et lui apporter son soutien psychologique l'aide à renforcer ses sentiments positifs et à se sentir mieux, révèle une étude menée sur plus de 300 étudiants.

Quand un ami proche ou un membre de votre famille est bouleversé ou en colère, le réconforter par sa présence et lui dire que vous comprenez ce qu’il traverse n’est pas accessoire : cela contribue à renforcer ses sentiments positifs et favorise sa résilience.

C’est ce que démontre une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de l’Ohio (États-Unis), et publiée dans le Journal of Positive Psychology.

Affect positif et affect négatif

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont étudié les émotions positives et négatives de plus de 300 étudiants au moyen de trois expériences portant ce que les cliniciens appellent l’affect positif et négatif. L'affect positif fait référence aux émotions et à l'expression favorisant la curiosité, la connexion aux autres et la flexibilité de la pensée. L'affect négatif engendre des sentiments de dégoût, de peur ou de tristesse.

Les étudiants ont commencé par remplir des questionnaires sur l’affect positif et négatif au début et à la fin de l’étude. Il leur a aussi été demandé de décrire leur humeur générale pendant les expériences. Enfin, on leur a demandé de réfléchir et d'écrire pendant cinq minutes sur un moment où ils étaient intensément en colère, puis de décrire ces sentiments à voix haute.

Un des membres de l’équipe de recherche avait alors pour rôle soit de valider, soit d’invalider leurs sentiments de colère par des phrases telles que "Bien sûr que ce que vous avez vécu est contrariant" ou "Pourquoi cela vous a-t-il mis en colère ?".

Les chercheurs ont alors constaté que lorsqu’ils pensaient ou écrivaient à propos de la situation les ayant bouleversés, les étudiants montraient une baisse d’affects positifs. Toutefois, ceux qui ont vu leurs sentiments validés par un chercheur se sont rapidement se sentis mieux. Ce qui n’a pas été le cas pour ceux dont les sentiments n’ont pas été validés par une phrase de soutien. Au contraire, l’humeur de ces derniers s’est généralement dégradée.

Appliquer ces sentiments positifs en thérapie

Pour Jennifer Cheavens, professeur de psychologie, autrice principale des travaux, cela montre la valeur des paroles positives en cas de sentiments négatifs. "Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à la manière de remédier aux émotions négatives, mais nous ne passons pas beaucoup de temps à penser à aider les gens à exploiter et à nourrir leurs émotions positives, explique-t-elle. Il est vraiment important d'aider les gens à surmonter leur dépression, leur anxiété et leur peur, mais il est également important d'aider les gens à exploiter leur curiosité, leur amour, leur flexibilité et leur optimisme. Les gens peuvent se sentir tristes et accablés, mais aussi pleins d'espoir et curieux, dans le même cadre temporel général."

Les chercheurs prévoient désormais d'appliquer les résultats dans le cadre d'une thérapie.

"La validation protège l'affect des gens afin qu'ils puissent rester curieux dans leurs interactions interpersonnelles et dans la thérapie. L'ajout de la validation à la thérapie aide les gens à se sentir compris, et lorsque nous nous sentons compris, nous pouvons recevoir un retour d'information sur la façon dont nous pourrions également changer. Mais il ne s'agit pas d’un sujet uniquement clinique : souvent, les mêmes façons d'améliorer la thérapie sont des façons d'améliorer la parentalité, les amitiés et les relations amoureuses", conclut Jennifer Cheavens.