Comment dépister la fibrillation atriale?

L'ESSENTIEL Le dépistage de la fibrillation atriale doit se faire le plus rapidement possible.

Si elle n'est pas traitée à temps, la fibrillation atriale peut causer des AVC à cause des caillots de sang qui se forment dans les oreillettes et qui migrent grâce à la circulation jusqu'au cerveau.

La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque qui touche les oreillettes du cœur. Ce trouble du rythme cardiaque, le plus fréquent dans le monde, concerne 750 000 personnes en France. La fibrillation atriale touche majoritairement les personnes à partir de 50 ans, et le plus souvent, elle est asymptomatique, c’est-à-dire que la personne concernée ne le sent pas. Le problème, c’est qu’une fibrillation atriale qui n’est pas traitée peut dégénérer et créer des problèmes de santé plus graves, notamment des accidents vasculaires cérébraux, à cause des caillots de sang qui se seront formés dans l’oreillette cardiaque.

Des méthodes de dépistages précoces et non invasives

Suivre l'évolution du rythme cardiaque

Il est également possible dans une moindre mesure de se servir d’une montre connectée afin de suivre l’évolution de son coeur. Si certaines ne font qu’indiquer votre rythme cardiaque, d’autres sont capables de réaliser un ECG directement sur votre poignet. Le test nécessite environ trente secondes et permet de déceler une arythmie dans le rythme cardiaque. Ces résultats, qui ne valent pas ceux d’un spécialiste, pourront toutefois vous inciter à vous orienter vers un spécialiste afin qu’il confirme vos relevés.

Enfin, pour combattre la fibrillation atriale, les professionnels de santé prescrivent le plus souvent des anticoagulants afin de fluidifier le sang et empêcher la formation de caillots sanguins dans l’oreillette cardiaque. Il est également possible de maintenir un rythme cardiaque normal grâce à des médicaments antiarythmiques. En dernier recours, les médecins peuvent conseiller de réaliser une ablation endocavitaire, une opération chirurgicale qui consiste à cautériser à l’intérieur du cœur certaines zones qui favorisent la fibrillation atriale.





