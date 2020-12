L'ESSENTIEL 20% des accidents vasculaires cérébraux sont liés à une fibrilation atriale préexistante qu’il était possible de détecter et de contrôler.

La fibrillation atriale est une pathologie silencieuse, qui touche 40 millions de personnes dans le monde et 750 000 en France.

Plus de 20% des accidents vasculaires cérébraux sont liés à une fibrilation atriale préexistante qu’il était possible de détecter et de contrôler. Dans le cadre de son livre blanc, la conférence nationale de l’AVC a donc proposé d’inclure le dépistage de la fibrillation atriale dans la rémunération sur objectif de santé publique.



Compléter le paiement à l’acte

"À l’occasion de la journée nationale de sensibilisation sur la fibrillation atriale, nous souhaitons rappeler qu’il s’agit d’un des premiers facteurs de risque d’AVC et que son bon dépistage est essentiel. C’est pourquoi une des 12 propositions du livre blanc vise notamment à améliorer celui-ci. Nous proposons en effet d’inclure dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) du médecin généraliste, un nouvel indicateur en lien avec le suivi du risque neurovasculaire, dont le dépistage de la fibrillation atriale", déclarent Françoise Benon, Jean-Dominique Journet et Philippe Thébault, représentants des associations de patients et partenaires de la démarche.



La Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) est un système mis en place par l’Assurance Maladie pour compléter le paiement à l’acte. Elle concerne tous les médecins conventionnés et contribue à faire évoluer les pratiques pour atteindre les objectifs de santé définis par convention.



Une pathologie silencieuse

La fibrillation atriale est une pathologie traitre car souvent silencieuse, qui touche 40 millions de personnes dans le monde et 750 000 en France. Ce trouble se caractérise par un rythme cardiaque irrégulier et anormalement rapide. Pour être traité le plus efficacement possible, il doit être dépisté au plus tôt, dès l’apparition des premiers symptômes, que peuvent être un sentiment de fatigue, des palpitations, de l’essoufflement ou encore des vertiges. Le poids à la naissance et le tabac sont des facteurs aggravants.