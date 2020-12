Aux États-Unis, un hôpital adopte un chien pour le bien-être des soignants

L'ESSENTIEL Shiloh fait partie du du programme "Buckeye Paws", qui vise à apporter du soutien moral aux soignants grâce à la présence d'animaux de compagnie.

C’est un petit golden retriever prénommé Shiloh et, au sein du centre médical Wexner de l’Université d’État de l’Ohio, il joue un rôle essentiel : remonter le moral du personnel médical !

Faisant partie du programme "Buckeye Paws" qui vise à aider le personnel à décompresser après des situations de stress élevé grâce à des chiens de thérapie, Shiloh est rapidement devenu la mascotte de l’hôpital. Puis des réseaux sociaux lorsque Shari Dunaway, une neurologue employée par l’établissement, a partagé un cliché du petit golden retriever et de son badge de nouvelle recrue.

My hospital hired an employee whose only job is to go around saying hi to other employees while they work pic.twitter.com/WWXNeEiWne — Shari Dunaway, MD (@ShariDunawayMD) November 20, 2020

"Mon hôpital a recruté un employé dont l’unique travail consiste à saluer les employés lorsqu’ils travaillent", a commenté le docteur Dunaway.

Devenue rapidement virale, sa publication du 20 novembre dernier a été likée près de 18 000 fois.

Un programme anti-stress

Déployé dans l’Ohio dans plusieurs établissements de santé depuis le début de la pandémie de Covid-19, le programme Buckeye Paws est un programme de thérapie destiné aux professeurs, aux soignants et aux étudiants pour les aider à faire face au stress et à l’anxiété que génèrent leurs professions, dispensé dans le cadre du programme Stress, Traumatisme et Résilience (STAR) du centre médical. Les chiens de Buckeye Paws sont certifiés par l’Alliance of Therapy Dogs (ATD) et le programme suit les directives d’ATD.

Shiloh n’est donc pas le seul chien à partager sa joie de vivre avec les soignants. D’autres fidèles compagnons prénommés Brienne, Ellie et Radar, viennent eux aussi apporter du réconfort aux soignants.

Shiloh, one of our #BuckeyePaws pups, has become an Instagram sensation! Here's a behind-the-scenes shot of his pawfect pose for his #OSUWexMed ID badge photo. ???? ❤️ ???? pic.twitter.com/2tZIuGyLbR — The Ohio State University Wexner Medical Center ???? (@OSUWexMed) November 28, 2020

Ces derniers le leur rendent d’ailleurs. Shiloh "est très bien récompensé et rémunéré pour son travail", affirme le Dr Dunaway. En plus des gratouilles et caresses quotidiennes, le chien reçoit des "friandises gratuites à vie, il est logé, blanchi, nourri, toiletté", affirme l'hôpital.