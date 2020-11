L'odorat peut-il soigner les maladies mentales ?

Longtemps ignorées dans les recherches, les odeurs, en particulier celles des huiles essentielles, pourraient être un outil très utile pour de nombreux patients souffrant de problème psychologiques ou psychiatriques.

Comment agissent les huiles essentielles ?

Les odeurs ont cette capacité de nous déclencher des émotions, positives ou négatives, mais aussi de raviver certains souvenirs. L'explication se trouverait au niveau du cerveau, car notre centre de l'odorat est très proche anatomiquement de celui des émotions et de la mémoire.

Certaines études ont d'ailleurs montré une amplification ou une diminution de certains signaux électriques du cerveau en fonction des odeurs, confirmant leur influence sur ce que nous ressentons.

Un outil complémentaire, au même titre que l'hypnothérapie ou la médecine chinoise

Le développement de l'aromathérapie en psychologie et en psychiatrie n'a pas pour but de remplacer un traitement médicamenteux ou une psychothérapie, mais plutôt de compléter la prise en charge du patient. Si certains thérapeutes utilisent les odeurs pendant leur consultation, soit pour apaiser le patient ou pour raviver un souvenir, pour d'autres il peut s'agir de les prescrire dans certaines situations particulières : inhaler certaines huiles essentielles pendant au moins 5 minutes peut apaiser les crises d'angoisse, les troubles du sommeil ou les phobies par exemple.

Avant de vous lancer, parlez-en avec votre médecin ou votre psychologue, et n'hésitez pas à consulter un professionnel formé à l'aromathérapie.

En savoir plus : "Le guide des émotions olfactives - Equilibre et bien-être grâce à l'aromachologie" de Patty Canac, éditions Ambre.