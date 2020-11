L'ESSENTIEL Les végétariens ont une plus grande fragilité au niveau des hanches, des jambes et des vertèbres.

Quel que soit leur régime alimentaire, les individus doivent s'assurer qu'ils ingèrent des niveaux adéquats de calcium et de protéines

Les végétariens ont plus de risques de fractures, selon une nouvelle étude du BMC. Plus précisément, un faible apport en calcium et en protéines en lien avec ces régimes augmente de 43% le risque de se casser un bras ou une côte, avec une plus grande fragilité au niveau des hanches, des jambes et des vertèbres.



Un suivi de 18 ans

"C’est la première étude complète sur les risques de fractures chez des personnes suivant différents régimes alimentaires", détaille le Dr Tammy Tong, directeur de la recherche. Outre les végétariens, "nous avons aussi constaté que les végétaliens présentaient un risque plus élevé de fractures, car leur régime alimentaire a entraîné près de 20 cas de plus pour 1000 personnes sur une période de 10 ans par rapport aux personnes qui mangeaient de la viande. Les plus grandes différences concernent les fractures de la hanche, où le risque chez les végétaliens était 2,3 fois plus élevé que chez les personnes qui mangeaient de la viande", détaille le professionnel de santé.



Sur les 54 898 participants inclus dans la présente étude, 29 380 mangeaient de la viande, 8 037 mangeaient du poisson mais pas de viande, 15 499 étaient végétariens et 1 982 étaient végétaliens. Leurs habitudes alimentaires et leurs fractures ont été évaluées pendant 18 ans.



Attention à l'IMC



Quelque soit leur régime alimentaire, "les individus doivent s'assurer qu'ils ingèrent des niveaux adéquats de calcium et de protéines et qu'ils maintiennent également un IMC sain, c'est-à-dire qu’ils ne soient pas trop minces ou trop gros", conclut le Dr Tammy Tong.