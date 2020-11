Comment l’ocytocine contrôle la sexualité masculine

L'ESSENTIEL Par ses récepteurs, l'ocytocine provoque la fonction sexuelle masculine dans la moelle épinière lombaire.

Cela peut conduire au développement de traitements pour la dysfonction sexuelle masculine, espèrent les chercheurs.

L’ocytocine est considérée comme l’hormone de l’amour pour son rôle dans les émotions romantiques et sexuelles. La manière dont elle agit concrètement dans le mécanisme sexuel masculin n’est pas encore bien compris. Une récente étude japonaise, parue le 29 octobre dans la revue Current Biology, a exploré le rôle de l’ocytocine et les mécanismes sous-jacents dans la modulation de la fonction sexuelle.

Notre système endocrinien fonctionne comme un réseau câblé

Les cellules nerveuses ou neurones spécifiques de l'ocytocine dans le cerveau qui se projettent vers la moelle épinière inférieure et contrôlent l'érection et l'éjaculation du pénis. L’hormone est transférée du cerveau vers diverses parties du corps par le sang et d'un neurone à l'autre par des structures appelées synapses. Les mécanismes précis par lesquels les fibres d'ocytocine peu dispersées, les structures responsables de la réponse à l'ocytocine dans le système nerveux central, provoquent l'activation de récepteurs largement distribués restent obscurs. Les chercheurs de l’université d’Okayama ont étudié un nouveau mode non synaptique de transport de l'ocytocine à travers le système nerveux central. Leurs recherches ont été réalisés sur des rats.

L'ocytocine est modulée par un système hybride qui agit dans le système nerveux central. “Dans l'ensemble, le système endocrinien, qui agit sur des organes distants répandus via la circulation, ressemble à une communication ‘satellite de radiodiffusion’, alors que la transmission synaptique ressemble à l'ethernet câblé”, décrit le professeur Hirotaka Sakamoto qui a dirigé l’étude. En conséquence, la transmission volumique localisée des peptides ressemble à la communication ‘Wi-Fi’ car elle est un hybride des systèmes endocrinien (satellite) et synaptique (Ethernet). Elle peut être le mécanisme prédominant de la modulation ocytocinergique du comportement socio-sexuel et de la cognition dans tout le système nerveux central.”

Mieux traiter la dysfonction sexuelle masculine

C’est connu que la colonne vertébrale est le générateur spinal de l’éjaculation (SEG) et contrôle les fonctions sexuelles. Pour évaluer le rôle de l’ocytocine dans l’éjaculation, les chercheurs ont injecté de l'ocytocine dans la colonne vertébrale de rats mâles. L'ocytocine a provoqué une augmentation de l'activité sexuelle et de l'activité neuronale chez les animaux injectés. Plus spécifiquement, l'ocytocine a activé directement les neurones SEG par leurs récepteurs qui détectent l'ocytocine et provoquent la fonction sexuelle masculine dans la moelle épinière lombaire. À l’inverse, lorsque les chercheurs ont utilisé un antagoniste des récepteurs de l'ocytocine, qui réduit leur activité, cela a entraîné une latence et une diminution du nombre d'activité sexuelle et des réponses éjaculatoires chez la majorité des rats.

“Maintenant que nous avons découvert un nouveau mécanisme neuronal - la ‘transmission volumique localisée’ de l'ocytocine - impliquée dans le contrôle de la fonction sexuelle masculine dans la moelle épinière, nous pouvons espérer que cela peut conduire au développement de traitements pour la dysfonction sexuelle masculine”, espère le professeur Sakamoto.”