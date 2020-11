Découverte d’une cible génétique pour traiter l’endométriose

L'ESSENTIEL L’une des conséquences principales de l’endométriose est l’infertilité.

La découverte porte sur un médicament épigénétique, c’est-à-dire un médicament qui contrôle la façon dont les gènes sont exprimés.

Il pourrait être beaucoup plus efficace que les traitements actuels, notamment la chirurgie, l'hormonothérapie et la gestion de la douleur.

“Cette découverte pourrait conduire à de meilleurs traitements pour les femmes souffrant de formes sévères d'endométriose”, s’est félicité Mike Wilson, chercheur au MSU College of Human Medicine (États-Unis). Il est l’auteur principal d’une nouvelle étude, parue le 10 novembre dans la revue Cell Reports, dans laquelle il présente une cible génétique potentielle pour le traitement d'une forme d'endométriose particulièrement douloureuse et invasive.

Un médicament épigénétique

Les chercheurs se sont concentrés sur un type d'endométriose qui survient chez les femmes qui ont une mutation dans un gène appelé ARID1A, qui est lié à la forme la plus invasive et douloureuse de la maladie. “Lorsque ARID1A mute, une partie de l'ADN qui détermine la fonction des cellules se déchaîne”, a décrit Jake Reske, auteur de l’étude. Cette mutation permet aux cellules qui tapissent normalement l'utérus de former des implants profonds à l'extérieur de l'utérus et de provoquer de graves douleurs pelviennes. L’une des conséquences principales de l’endométriose, en particulier le type associé à la mutation ARID1A, est l’infertilité. “Il n'y a pas eu beaucoup de thérapies non hormonales réussies pour cette forme d'endométriose”, ajoute-t-il.

Dans des expériences menées en laboratoire, les chercheurs ont testé un médicament qui cible les super-amplificateurs, qui sont à l’origine de la mutation du gène ARID1A, et arrête la propagation de l'endométriose. Ce médicament épigénétique, c’est-à-dire un médicament qui contrôle la façon dont les gènes sont exprimés, pourrait être beaucoup plus efficace que les traitements actuels, notamment la chirurgie, l'hormonothérapie et la gestion de la douleur.

Cibler les super-activateurs, plus efficace que l’hormonothérapie

Ce médicament cible une protéine dans les cellules appelée P300, supprimant les super-amplificateurs et compensant les effets de la mutation ARID1A. “Le même type de traitement pourrait être utilisé pour traiter d'autres formes d'endométriose”, anticipe Mike Wilson. Les chercheurs ont planifié de nouvelles études de suivi pour trouver d'autres médicaments qui pourraient cibler la protéine P300.

“Ce n'est pas facile à traiter et cela peut devenir résistant à l'hormonothérapie, a conclu Ronald Chandler, professeur adjoint d'obstétrique, de gynécologie et de biologie de la reproduction, qui a supervisé l'étude. La chose la plus cliniquement significative que nous ayons trouvée est que le ciblage des super-activateurs pourrait être un nouveau traitement pour cette forme profondément invasive de la maladie.”