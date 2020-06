Endométriose : une souffrance physique, mais également psychologique pour les femmes et leurs conjoints

Les femmes interrogées évoquent les conséquences de la maladie dans de nombreux domaines de la vie quotidienne tels que leur forme physique et psychique, sexualité, vie sociale, loisirs, vie professionnelle… EndoFrance qualifie l'endométriose de “maladie de la femme”, mais aussi du couple tant elle affecte la sexualité et le projet d'avoir des enfants. Pour 66% d'entre elles, elle a une influence sur leur vie sexuelle, 67% sur le plan psychologique et 63% sur le plan physique, 61% dans leur vie amoureuse et de couple et 53% dans leurs loisirs.

L'endométriose touche également le bien-être au travail de 65% des femmes qui en souffrent : 62% évoquent des conséquences sur leurs capacités physiques et intellectuelles pour travailler et 60% sur leur concentration. Cinquante-huit pour cent d'entre elles se sentent plus stressées et 56% démotivées.

Les conjoints également touchés par l'endométriose

Bien que l'endométriose soit une maladie gynécologique et donc féminine, elle affecte aussi le bien-être des conjoints qui sont 40% à s'inquiéter pour leur dulcinée, 15% dans l'incompréhension et 15% dans la compassion. “Depuis quelques années, nous constatons la présence de conjoints, ou parents, dans nos réunions d’information, précise Yasmine Candau, présidente de l’association EndoFrance. Et nous nous en félicitons. Les hommes posent souvent beaucoup de questions, cherchent à comprendre et éprouvent aussi le besoin de partager leurs émotions.”

Néanmoins, 7 femmes sur 10 ressentent une diminution du désir et de la libido et près de 6 femmes sur 10 s’abstiennent de rapports sexuels pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui dégrade également la sexualité de leur conjoint. Dix-huit pour cent d'entre eux ont même dû renoncer à des projets d'avenir comme se marier ou acheter une maison et 25% à fonder une famille.