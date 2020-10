Les couples partagent les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire

L'ESSENTIEL 79% des couples partagent les mêmes problèmes cardiaques.

Maison, factures, enfants… Les époux partagent en général beaucoup de choses, y compris les risques cardiovasculaires. C’est ce que révèle une nouvelle étude américaine, publiée dans le JAMA.



79% des couples avaient une mauvaise santé cardiaque



Les chercheurs ont évalué les risques de maladies cardiaques et les modes de vie de 5 400 couples américains, tous inscrits à des programmes de remise en forme.



Ils ont analysé les facteurs de risque cardiovasculaire suivant : consommation de tabac, activité physique, alimentation, cholestérol, pression artérielle, glycémie à jeun et indice de masse corporelle. Ils ont ensuite classé les résultats des participants, individuellement et en couple. Bilan : 79% des couples avaient une mauvaise santé cardiaque, principalement en raison d'une alimentation malsaine et d'un manque d'exercice physique.



Partager des habitudes

Jannie Nielsen, professeur à l'école de santé publique Rollins, explique : "les gens choisissent souvent un partenaire qui leur ressemble beaucoup, que ce soit parce qu'ils ont un statut économique similaire ou qu'ils partagent des intérêts communs, comme l'exercice physique. Et une fois qu'ils sont ensemble, ils ont tendance à partager des habitudes, en particulier ce qu'ils mangent".



"La clé ici est que nous sommes en mesure d'élargir notre approche de la prévention et de ne pas se concentrer uniquement sur les individus, mais de se focaliser sur les ménages ou même sur des unités potentiellement plus grandes comme les communautés", conclut l’experte.



Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et la deuxième en France (première pour les femmes), juste après les cancers.