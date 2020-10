Les vitamines A, E et D réduiraient les troubles respiratoires chez l’adulte

L'ESSENTIEL Les vitamines A, E et D sont excellentes pour nos défenses immunitaires.

Une étude menée en analysant l'alimentation des Britanniques montre que ces vitamines protègent des troubles respiratoires

Les vitamines ont toujours joué un rôle dans le renforcement de notre système immunitaire, sans que la communauté scientifique comprenne complètement le mécanisme de tous leurs bienfaits. Les vitamines A, E, C et D sont déjà considérées comme ayant des propriétés qui contribuent au bon fonctionnement de notre système immunitaire. La nouveauté provient de l’Association américaine pour la nutrition qui suggère que cette association de Vitamine prévient les infections respiratoires. Les résultats ont été publiés le 27 octobre 2020 dans la revue BMJ Nutrition Prevention & Health.

Pour leur étude, les chercheurs ont analysé les données de 6 115 adultes ayant participé au programme d’enquête nationale sur l’alimentation et la nutrition (NDNS RP) au Royaume-Uni entre 2008 et 2016. L’enquête menée par le NDNS RP recueille chaque année les informations sur les boissons et les aliments que consomment les Britanniques. Toutes les personnes participants à l’étude ont tenu un journal de leur alimentation au cours de ce programme, pendant a minima trois jours. Sur les 6 115 participants, un millier d’entre elles sont choisies au hasard pour représenter ce que mangent les ménages britanniques.

Les vitamines passées au banc d’essai

Avec cette étude, les chercheurs voulaient s’assurer de la pertinence de chaque vitamine. Ils ont donc mis en place une méthode pour étudier la relation entre chaque vitamine prise à tour de rôle et les problèmes respiratoires déclarés par certains candidats.

Sur l’ensemble des personnes, seuls 33 cas de troubles respiratoires ont été recensés. Ils sont pour la plupart survenus sur des personnes âgées qui étaient moins susceptibles de prendre régulièrement des suppléments de vitamines A, E, C ou D.

Après ajustement des facteurs de confusion potentiels, l'apport en vitamines A et E provenant de l'alimentation et des compléments alimentaires est associée à une prévalence plus faible des troubles respiratoires. De même, la vitamine D, quand elle est fournie par des compléments alimentaires mais pas par la nourriture, réduit également les troubles respiratoires. Aucune association entre la vitamine C et les problèmes respiratoires n'a en revanche été observée.

Des vitamines présentes dans notre alimentation

Les principales sources de vitamine A sont les foies des animaux et les huiles de poisson qui en découlent (huile de foie de morue, huile de foie de thon, huile de flétan), les huîtres, le lait entier, le fromage, les carottes, les épinards, les abricots et beaucoup de légumes verts (chou, navet, laitue par exemple).

Les vitamines E se trouvent en grande quantité dans les huiles végétales (huile de germe de blé, huile d’argan, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, etc.) et dans certaines céréales et fruits secs (soja, arachides, noix, graines).

Enfin, dans notre alimentation, la vitamine D provient en grande majorité des produits animaux (poissons, œufs, beurre) bien qu’il soit possible d’en trouver en faible quantité dans certains champignons et végétaux.