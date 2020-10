Ces maladies qui nous envoient le plus à l’hôpital

Une nouvelle étude de la Drees a établi les principaux problèmes qui nous conduisent à l’hôpital (sans prendre en compte la Covid-19). “Selon la classification internationale des maladies, les motifs de recours à l’hôpital les plus fréquents, tous âges confondus, sont les maladies de l’appareil digestif, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire", recensent les experts.



Evolution avec l’âge



Cette hiérarchie des motifs de recours évolue toutefois avec l’âge. Avant 15 ans, ce sont les maladies de l’appareil respiratoire qui prédominent, puis : entre 15 et 44 ans, les recours liés à la fécondité ; entre 45 et 64 ans, les maladies de l’appareil digestif ; entre 65 et 84 ans, les tumeurs ; pour les plus âgés, les maladies de l’appareil circulatoire.



En 2018, 12 millions de personnes ont été hospitalisées en court séjour. Le taux de recours hospitalier, élevé avant l’âge de 1 an, est faible entre 1 et 18 ans. Il augmente ensuite progressivement en fonction de l’âge, avec un pic féminin au niveau de la maternité, et atteint 500 pour 1 000 habitants à partir de 70 ans pour les hommes et de 75 ans pour les femmes.



Evolution depuis 2010



Entre 2010 et 2018, le nombre de patients hospitalisés en court séjour a augmenté de 8%. Les motifs d’hospitalisation pour lesquels les taux de recours standardisés sur l’âge ont augmenté de plus de 5% entre 2010 et 2018 sont les maladies de l’œil et de ses annexes (+14%), la surveillance (+14%), les bilans de symptômes ou de résultats anormaux (+10%), les maladies de l’appareil digestif (+7%), les maladies de l’appareil respiratoire (+7%) et les maladies de l’appareil ostéo-articulaire (+6%). “Les hausses sont également notables pour les recours pour maladie de la peau (+15%) et les troubles mentaux (+8%)", concluent les experts.