Explosion de l'insuffisance cardiaque en France : voici comment l'éviter

L'ESSENTIEL En France, plus d’un million de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque.

Cette pathologie constitue la première cause d’hospitalisation des adultes et entraîne de nombreux décès.

Malbouffe, sédentarité, tabac… La fréquence de l’insuffisance cardiaque a doublé en 10 ans. En France, plus d’un million de personnes sont atteintes de la pathologie, qui constitue la première cause d’hospitalisation des adultes et entraîne de nombreux décès (embolie pulmonaire, arrêt cardiaque… ).





Arrêter la malbouffe et le tabac



L’insuffisance cardiaque se définit comme une incapacité du cœur à assurer normalement sa fonction de pompe, et donc à assurer les besoins en oxygène et nutriments de l’organisme. Le cœur peut alors compenser avec :

● des battements plus rapides.

● Un épaississement du muscle.

● Une augmentation du volume.



"La bonne nouvelle est que, prise à temps, la maladie peut être soignée", explique l’Alliance du Cœur. "C’est pourquoi la prévention est très importante : la prévention primaire pour éviter l’apparition de la maladie avec l’arrêt de la malbouffe, du tabac, de la sédentarité… ; et la prévention secondaire, pour que les personnes malades veillent à leur santé avec une bonne prise en charge afin d’éviter bien des complications", poursuit l’association de patients.

Eviter un retard de prise en charge





Pour éviter un retard de prise en charge, on peut savoir si l’on souffre d’insuffisance à partir de l’acronyme EPOF : E pour essoufflement, P pour poids, O pour oedèmes des membres inférieurs et F pour fatigue. "Si ces symptômes sont identifiés par le patient, il convient de consulter le plus rapidement possible son médecin traitant et son cardiologue", insiste le docteur Patrick Assyag, cardiologue.





Contrairement aux idées reçues, si l’insuffisance cardiaque concerne en priorité les personnes âgées au-delà de 65 ans, la maladie touche également les adultes dès l’âge de 45 ans et même parfois les jeunes. Ces derniers peuvent présenter une maladie du cœur génétique telle que la cardiomyopathie, ou bien virale comme la myocardite grave (muscle cardiaque abîmé) causée par différents toxiques tels que la consommation excessive d’alcool.