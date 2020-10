Covid-19 : aérer son intérieur est recommandé pour limiter l’infection

Aérer régulièrement son intérieur pour lutter contre la transmission du SARS-CoV-2 par aérosol. Si en France, cette mesure ne fait pas encore partie des gestes barrière aux côtés du port du masque, du lavage systématique des mains ou du respect d’une distance d’un mètre entre les individus, l’idée fait de plus en plus son chemin à l’étranger.

Á commencer par l’Allemagne, qui vient d’ajouter l'aération aux gestes barrières pour combattre le nouveau coronavirus. "C'est l'une des solutions les moins chères et les plus efficaces" pour lutter contre l’infection au SARS-CoV-2, a ainsi déclaré la chancelière Angela Merkel.

Diminuer la concentration du virus dans l’air

En France, de plus en plus d’experts plaident aussi pour que l’aération de l’habitat soit considérée comme une mesure barrière, au même titre que le port du masque. C’est notamment le cas de la docteure Anne Casetta, cheffe du service hygiène hospitalière à l'hôpital Cochin, à Paris. Interrogée par Le Parisien, elle estime qu’"ouvrir en grand les fenêtres permet de diminuer la concentration de virus dans l'air". "Nous savons que la contamination dépend de la dose infectieuse. Plus on la dilue, moins le risque d'être infecté est grand. Une partie du virus part à l'extérieur", poursuit-elle.

« Aérer les pièces permet de diminuer le risque, abonde sur Europe 1 Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. On n’éradiquera jamais le risque, du moins pas tant que nous n’avons pas de vaccin. L’enjeu est donc de le réduire au maximum pour qu’il y ait le moins de gens infectés."

Aérer deux fois par jour pendant 15 minutes

Comment aérer son domicile et à quelle fréquence ? Dans un document mis en ligne par le ministère de la Santé, il est recommandé "d’assurer, quel que soit le contexte, un renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces clos au moyen d’une aération (ouverture des fenêtres…) et/ou d’une ventilation naturelle ou mécanique".

Les autorités préconisent ainsi de procéder à "une aération régulière par ouverture en grand des ouvrants (fenêtres…) au minimum pendant 10 à 15 minutes deux fois par jour", mais aussi d’aérer les pièces « en cas de visite au domicile d’une personne à risque de forme grave de Covid-19 ».