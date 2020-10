Virus : découverte de deux parents de la rubéole

L'ESSENTIEL Des scientifiques américano-allemands assurent avoir identifié deux virus, jusque-là inconnus, et proches de celui de la rubéole.

La rubéole était jusqu'alors le seul virus de son espèce. La découverte de deux cousins, sur des mammifères et marsupiaux, laisse supposer que ce virus serait d'origine animale.

Depuis 1814, date à laquelle la rubéole a été décrite pour la première fois, les origines de la maladie et de son agent causal, le virus de la rubéole (Matonaviridae: Rubivirus), sont restées floues", écrivent les auteurs de l'étude. Les chercheurs assurent avoir observé ces deux "nouveaux" virus sur des animaux en Afrique et en Europe très proche de nous. Une information qui soulève leurs inquiétudes de voir - encore - ces virus franchir les barrières de espèces comme le SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 notamment.





Rubéole, un virus probablement d'origine zoonotique

virus ruhugu" et "virus rustrela"

Le virus Ruhugu, qui est le parent le plus proche du virus de la rubéole, a été trouvé chez des chauves-souris à nez foliaire cyclopes apparemment en bonne santé (Hipposideros cyclops) en Ouganda, rapportent les scientifiques. Le virus Rustrela, qui est un sous-groupe du clade [groupe d'organisme, NDLR] qui comprend les virus de la rubéole et du ruhugu, a été trouvé chez des animaux placentaires et marsupiaux à encéphalite aiguë dans un zoo en Allemagne et chez des souris sauvages à cou jaune (Apodemus flavicollis) au zoo et à proximité." Pour identifier ce cousinage, les chercheurs ont remarqué que ces deux virus partagent une architecture génomique avec le virus de la rubéole ainsi que des similitudes de codage. "La modélisation des homotrimères [un type de protéine, NDLR] E1 à l'état post-fusion prédit que les virus ruhugu et rubéole ont une capacité similaire de fusion avec la membrane de la cellule hôte, détaillent les chercheurs. Ensemble, ces résultats montrent que certains membres de la famille des Matonaviridae peuvent franchir des barrières importantes entre les espèces hôtes et que le virus de la rubéole a probablement une origine zoonotique."



Le virus ruhugu a été découvert par hasard alors que des scientifiques recherchaient des traces de Covid-19 sur des chauves-souris en Ouganda. Le rustrela a été identifié alors que des chercheurs s'interrogeaient sur le mort d'un âne, d'un kangourou arboricole de Bennett et d'un capybara dans un zoo allemand.