La vaccination anti-HPV permet bien d'éviter le cancer du col de l’utérus

Cette étude apporte le dernier argument formel en faveur de la vaccination anti-HPV.





Une diminution de près de 50% du risque de cancer du col de l’utérus



Pour la première fois, une étude vient de mettre en évidence la capacité du vaccin anti-HPV à éviter un cancer du col de l’utérus. Jusqu’ici, seule la capacité du vaccin à prévenir l’infection persistante à HPV et la survenue des lésions précancéreuses du col de l’utérus avait pu être démontrée. A ceci s’ajoutait la prévention des verrues génitales et des autres lésions précancéreuses HPV induites (vagin, vulve et anus).









Cette large étude faite en Suède à partir des données des registres nationaux a évalué le devenir de plus d’un million six cent mille femmes. Les auteurs montrent une diminution de près de 50% du risque de cancer du col de l’utérus parmi les femmes vaccinées. Fait essentiel : l’efficacité du vaccin est d’autant plus importante que les femmes étaient vaccinées jeunes. En effet, la réduction du risque de cancer du col de l’utérus atteint 90 % quand les jeunes filles avaient été vaccinées avant 17 ans.





“Cette étude apporte le dernier argument formel en faveur de la vaccination anti-HPV. Nous devons tout mettre en œuvre pour faire bénéficier les jeunes générations de ce vaccin”, concluent les professionnels de santé, soutenus par le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV).



Pour toutes les jeunes filles entre 11 et 14 ans













Les HPV sont plus ou moins impliqués dans au moins huit localisations de cancers : le col de l’utérus, l’anus, l’oropharynx, la vulve, le vagin, la cavité orale, le larynx et le pénis. Chaque année, en France, 6 300 nouveaux cas de cancers sont attribuables aux infections liées aux papillomavirus humains (HPV), que n'arrêtent pas les préservatifs.