Le Nobel de Chimie décerné à la Française qui a participé à la mise au point des “ciseaux génétiques” CRISPR-CaS9

es affections mentales, hématologiques et évidemment des cancers,

Comme un “copier-coller”

Une aventure qui se poursuit

i l'on sait cibler un gène spécifique avec CRIPR-Cas9, on ignore si son utilisation sur cette cible ne pourrait pas entraîner d'autres modifications non désirées en d'autres endroits du génome, ce que l'on appelle les modifications “hors cible”. C'est ce qui s'était produit en 2015 lorsqu'une équipe de généticiens chinois avait modifié des embryons humains pour supprimer le gène d'une maladie du sang. Et par ailleurs, s

Des précautions éthiques

ne fois ces limites dépassées, les scientifiques s'accordent pour dire que l'on devrait voir apparaître les applications humaines d'ici à quelques années. Elles offrent en effet des perspectives telles que le prélèvement de cellules, leur modification extra-corporelle et leur réintégration dans l'organisme pour prévenir ou corriger les désordres génétiques qui sont à l'origine de certaines maladies ou mieux évaluer des traitements.





Retrouvez ci-dessous l'émission "Santé 2030" sur les ciseaux génétiques CRISPR-CaS9: