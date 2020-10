Le coronavirus survit jusqu’à 9h sur la peau mais peu sur les surfaces externes

L'ESSENTIEL En 15 secondes, le coronavirus a été supprimé grâce à un produit pour les mains contenant 80% d’alcool.

En le mélangeant à du mucus d'échantillons des voies respiratoires supérieures, le coronavirus a vécu environ 11 heures contre seulement 1,69 heure pour le virus de la grippe.

Les surfaces externes ne sont pas considérée comme une forme commune de propagation du Covid-19.

Respecter les gestes barrière pour lutter contre la propagation du coronavirus est essentiel. Pour appuyer cette nécessité, une nouvelle étude menée par des chercheurs japonais de l’université de Kyoto révèle que la durée de survie du virus sur notre peau est de 9 heures. C’est quasiment quatre fois plus que la grippe. Les résultats de la recherche ont été publiés le 3 octobre dans la revue Clinical Infectious Diseases.

15 secondes pour disparaître en se lavant les mains

Bien se laver les mains est primordial pour faire barrage au virus. “La stabilité du coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) sur la peau humaine reste inconnue, compte tenu des risques d'exposition virale chez l'homme”, ont avancé les auteurs. À partir de prélèvements d’échantillons d'autopsie médico-légale réalisés 24 heures après pour éviter toute contamination, les chercheurs ont pu étudier la durée de survie du virus sur la peau. “Nous avons généré un modèle qui permet la reproduction en toute sécurité d'études cliniques sur l'application d'agents pathogènes à la peau humaine et élucidée la stabilité du SARS-CoV-2 sur la peau humaine”, ont-ils ajouté.

Les résultats ont montré qu’en se désinfectant bien les mains, le virus disparait rapidement. En 15 secondes, il a été supprimé grâce à un produit pour les mains contenant 80% d’alcool. Sans cela, en le mélangeant à du mucus d'échantillons des voies respiratoires supérieures, le coronavirus a vécu environ 11 heures contre seulement 1,69 heure pour le virus de la grippe. “Cette étude montre que le SARS-CoV-2 peut présenter un risque plus élevé de transmission par contact que le virus de grippe car il est beaucoup plus stable sur la peau humaine. Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle une bonne hygiène des mains est importante pour la prévention de la propagation du SARS-CoV-2”, ont noté les chercheurs.

La transmission indirecte est très faible

La transmission indirecte, par surface interposée, est elle bien plus faible. C’est ce qu’ont révélé les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, lundi 5 octobre, dans une note sur les recommandations liées à la Covid-19. L’infection par une surface contaminée n'est “pas considérée comme une forme commune de propagation du Covid-19”, ont-ils estimé. Les surfaces concernées sont notamment les poignées de porte, les interrupteurs ou encore les bureaux de travail.

Outre le contact direct, la principale voie de transmission du virus est les aérosols. Les chercheurs américains suggèrent qu’une distanciation sociale de plus de 2 mètres est nécessaire si l’on veut éviter de contaminer quelqu’un avec les microgouttelettes. “Certaines infections peuvent être transmises par une exposition au virus dans de petites gouttelettes et particules qui peuvent rester suspendues dans l'air pendant des minutes ou des heures. Ces virus pourraient être capables d'infecter des gens qui se trouvent à plus de six pieds (soit environ deux mètres) de la personne infectée, ou après le départ de cette personne”, ont-ils conclu.