Les protéines de colza ont les mêmes bénéfices que le soja

L'ESSENTIEL Le colza a particulièrement intéressé les chercheurs puisqu’il a une composition d'acides aminés avantageuse.

La protéine de colza induit des effets comparables sur les paramètres métaboliques et les facteurs de risque cardiovasculaire comme la protéine de soja.

Le colza a même produit une réponse insulinique légèrement plus bénéfique dans le corps.

Le colza pour remplacer le soja comme meilleure source de protéines végétales ? Des chercheurs allemands ont découvert que la consommation de protéines de colza a des effets bénéfiques comparables sur notre métabolisme que les protéines de soja. Mieux, le métabolisme du glucose et la satiété sont encore meilleurs après avoir remplacé le soja par le colza. Les résultats de l’étude ont été publiés le 29 juillet dans la revue Nutrients.

Une composition d’acides aminés avantageuse

Les protéines sont essentielles pour avoir une alimentation saine et équilibrée. “Elles contiennent des acides aminés essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés dans l'organisme”, précise Gabriele Stangl qui a participé à l’étude. Ces protéines peuvent se trouver dans certaines plantes. “Le soja est généralement considéré comme la meilleure source de protéines végétales car il contient une composition particulièrement bénéfique d'acides aminés”, affirme le chercheur. Avec ses collègues, ils se sont intéressés à savoir si d’autres alternatives au soja sont possibles.

Le colza a particulièrement intéressé les chercheurs puisqu’il a une composition d'acides aminés avantageuse. De plus, il contient des composés phytochimiques qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé. “Jusqu'à présent, seules quelques données sur l'effet de l'apport en protéines de colza chez l'homme étaient disponibles”, résume Gabriele Stangl. Les autres avantages du colza sont qu’il est déjà cultivé en Europe et les sous-produits riches en protéines de la production d'huile de colza peuvent être utilisés comme ingrédients pour de nouveaux produits alimentaires. Ces sous-produits sont actuellement utilisés exclusivement pour l'alimentation animale.

Une meilleure réponse insulinique

Les chercheurs ont testé les apports des protéines de colza par rapport au soja sur 20 participants. Chacun d’entre eux a d’abord dû rapporter la composition de leur régime alimentaire avant de manger un repas spécialement préparé pendant trois jours distincts : des nouilles à la sauce tomate, qui soit ne contenaient aucune protéine supplémentaire, soit étaient enrichies en protéines de soja ou de colza. Les chercheurs ont eux prélevé leur sang pour étudier les apports de chacun de ces repas. “En utilisant cette conception d'étude, nous avons pu évaluer la réponse métabolique aiguë de chaque participant à l'étude aux traitements diététiques”, a décrit Gabriele Stangl.

Les résultats ont montré que la protéine de colza est au moins aussi bénéfique que le soja, voire plus. “La protéine de colza induisait des effets comparables sur les paramètres métaboliques et les facteurs de risque cardiovasculaire comme la protéine de soja. Le colza a même produit une réponse insulinique légèrement plus bénéfique dans le corps”, a observé la nutritionniste Christin Volk qui a participé à l’étude. Les participants ont également eu une sensation de satiété plus longue après avoir mangé la protéine de colza. “Le colza semble être une alternative intéressante au soja dans l'alimentation humaine”, a-t-elle conclu. Enfin, dernière différence : la protéine de colza a une saveur de moutarde qui convient plus à des aliments salés que sucrés.