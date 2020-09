Athérosclérose : les bienfaits de l'hormonothérapie

L'ESSENTIEL Grâce aux données de l'étude Élite, des chercheurs assurent avoir mieux compris l'effet anti-inflammatoire de l'oestrogène lors de la pré-ménopause protégeant ainsi mieux les femmes aux maladies cardiovasculaires.

Effet inattendu, ou plutôt confirmé, pour la thérapie hormonale. Selon les résultats de l'étude Élite (essai d'intervention précoce et tardive avec l'estradiol [une forme d’œstrogène, NDLR]), réalisée entre 2004 et 2013 par l'université de Californie du sud (Etats-Unis), et dévoilé ce 28 septembre 2020 lors du congrès de la Société nord-américaine de ménopause, l’œstrogène prévient bien les maladies cardiaques et notamment la progression de l'athérosclérose.

L'athérosclérose est un processus inflammatoire chronique des vaisseaux sanguins qui est au cœur de la plupart des cas de maladie cardiovasculaire. Or, le risque de maladie cardiovasculaire chez les femmes augmente rapidement après la ménopause et reste la principale cause de décès chez les femmes américaines. Les données de l'étude Élite avaient déjà démontré les avantages de la thérapie hormonale pour réduire la progression de l'athérosclérose chez les femmes ménopausées relativement jeunes et en bonne santé. Là, cette nouvelle étude affine ces connaissances et identifie quels biomarqueurs de l'inflammation chez les femmes ménopausées impliquées dans Élite sont affectés par le traitement hormonal. Une manière de mieux comprendre le mécanisme sous-jacent.



Œstradiol très protecteur pour celle sur le point d'avoir leur ménopause