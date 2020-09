Tables en verre : attention, danger !

L'ESSENTIEL Les blessures dues aux tables de verre sont courantes, avec plus de 2,5 millions de cas signalés par an

Les verres non trempés utilisés pour ces tables sont la cause de la majorité des accidents

Attention à la décoration de sa maison qui peut s’avérer dangereuse. C’est le cas des tables en verre, plus précisément de certains verres défectueux qui peuvent causer des blessures mortelles. Les chercheurs américain qui ont réalisé l’étude ajoutent qu’une réglementation plus stricte du verre utilisé dans les tables pourrait éviter des millions de blessures par an. Les résultats ont été publiés le 26 juillet dans l'American Journal of Surgery.

Utiliser du verre trempé

Les blessures aux tables de verre sont courantes, avec plus de 2,5 millions de cas signalés par an, dont beaucoup sont traités dans les centres de traumatologie et les services d’urgence. Selon la Consumer Product Safety Commission aux États-Unis, le verre trempé est obligatoire pour les portes mais facultatif pour les surfaces horizontales telles que les dessus de table. À la place, on retrouve souvent du verre non trempé pouvant plus facilement se briser et engendrer des coupures. “Il est impératif de faire pression pour une réglementation plus stricte car les consommateurs de tables en verre ne devraient pas subir de traumatismes potentiellement mortels en raison de la négligence des fabricants de ne pas utiliser de verre trempé”, milite Stéphanie Bonne, auteure de l’étude et professeure adjointe de chirurgie à l’université de médecine Rutgers à New Jersey.

Pour l’étude, les chercheurs ont examiné 3 241 cas dans la base de données du National Electronic Injury Surveillance System et 24 cas provenant d'un centre de traumatologie. Ils ont découvert que la plupart des blessures sont survenues chez des enfants de moins de 7 ans et chez de jeunes adultes au début de la vingtaine. Parmi eux, 1 792 des blessures liées à des tables défectueuses ont provoqué des lacérations et 24 des blessures contondantes. Les zones les plus fréquemment blessées sont le poignet, la main et le doigt. Environ 15% des blessures ont été classées comme graves.

Quelques blessures mortelles

Les blessures se sont généralement produites lorsque des personnes sont tombées sur des tables en verre défectueuses, souvent brisées, ou sur du verre après que la table s'est cassée. Les autres blessures ont eu lieu généralement chez des enfants de moins de 10 ans, avec des blessures le plus souvent au visage, à la tête et à la bouche. Concernant les 24 personnes hospitalisées en traumatologie, la moitié a subi des blessures aux organes profonds, au haut du torse, à l'abdomen ou aux cavités articulaires et ont nécessité une intervention chirurgicale. Ils sont 8% à être décédés dans le mois suivant la blessure.