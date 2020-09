La générosité améliorerait l’espérance de vie

L'ESSENTIEL Les pays d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, partagent le pourcentage le plus bas de leur revenu à vie et ont le taux de mortalité le plus élevé de tous les pays étudiés.

La redistribution influence le taux de mortalité d'un pays, quel que soit le produit intérieur brut par habitant.

En France et au Japon, les deux pays ayant les taux de mortalité les plus bas de tous les pays étudiés, un citoyen moyen partage entre 68 et 69% de son revenu viager.

Donner plus pour vivre plus. Des chercheurs allemands de l'Institut Max Planck suggèrent que les personnes qui donnent le plus sont celles qui vivent le plus longtemps. Dans leur analyse, les chercheurs ont découvert une forte relation entre la générosité d'une société et l'espérance de vie moyenne de ses membres. Les chercheurs concluent que les gens vivent plus longtemps dans des sociétés dont les habitants se soutiennent mutuellement avec leurs ressources. Les résultats ont été publiés le 31 août dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Une corrélation sans rapport avec le PIB

L'acte de donner et de recevoir augmente le bien-être : le destinataire bénéficie directement du cadeau et le donateur en bénéficie indirectement par la satisfaction émotionnelle. “Ce qui est nouveau dans notre étude, c'est que, pour la première fois, nous avons combiné les paiements de transfert de l'État et de la famille et évalué l’effet”, révèle Fanny Kluge, auteure principale de l’étude. Les chercheurs ont utilisé les données de 34 pays du projet des comptes de transfert nationaux qui comprend les paiements de transfert publics et privés reçus et donnés par chaque individu au cours de sa vie. Ils sont additionnés et présentés par rapport au revenu sur une vie.

Les pays d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, partagent le pourcentage le plus bas de leur revenu à vie et ont le taux de mortalité le plus élevé de tous les pays étudiés. Cette corrélation se retrouve sur des pays plus développés économiquement, comme en Afrique du Sud où peu de ressources sont redistribuées. Là aussi, le taux de mortalité est relativement élevé. Dans ces pays, le taux de mortalité des enfants et des jeunes jusqu'à 20 ans est également plus élevé que dans les autres pays étudiés. “Nos analyses suggèrent que la redistribution influence le taux de mortalité d'un pays, quel que soit le produit intérieur brut par habitant”, confirme Fanny Kluge.

La France, taux de mortalité le plus bas

Les sociétés des pays d'Europe occidentale partagent plus que les autres et vivent longtemps. Avec le Japon, elles transfèrent beaucoup aux plus jeunes et aux plus âgés et les taux de mortalité sont faibles. Les pays étudiés en Amérique du Sud ont également des paiements de transfert élevés. Là, les gens partagent plus de 60% de leur revenu moyen de vie avec d'autres. Les taux de mortalité sont inférieurs à ceux de l'Afrique subsaharienne mais supérieurs à ceux de l'Europe occidentale et d’autres comme l'Australie, le Japon et Taiwan.

En France et au Japon, les deux pays ayant les taux de mortalité les plus bas de tous les pays étudiés, un citoyen moyen partage entre 68 et 69% de son revenu viager. Ici, le risque de mourir dans l'année à venir n'est que deux fois moins élevé pour les personnes de plus de 65 ans qu'en Chine ou en Turquie par exemple, où entre 44 et 48% du revenu viager est redistribué.