Comment aider les enfants à retrouver un rythme normal après les vacances ?

Avec les vacances qui se terminent, certains enfants ont du mal à retrouver le rythme du quotidien et se séparer de leurs parents. C'est normal, le retour à l'école peut être difficile à vivre pour eux car ils ont besoin de temps pour mieux vivre les transitions.

Anticiper dès la fin des vacances

Quelques jours avant la rentrée scolaire, n'hésitez pas à commencer à préparer le retour à la routine en remettant en place quelques éléments qui rendront le retour aux horaires habituels plus facile. De plus, pour votre enfant ce sera rassurant de constater que certaines choses ne changent pas comme par exemple le rituel du coucher, ou le dîner en famille pour se raconter sa journée.

Progressivement, vous pouvez commencer à avancer l'heure du coucher et du lever, lui demander sa participation pour mettre la table, préparer les vêtements et les affaires pour le lendemain et l'amener à sa routine habituelle de l'année scolaire.

Ne le déstabilisez pas trop du jour au lendemain

Les enfants ont besoin de prendre leurs marques progressivement c'est pourquoi l'anticipation sera la meilleure façon de l'aider à mieux vivre sa rentrée scolaire. Cela passe progressivement par la préparation des fournitures et de son cartable, mais aussi les discussions que vous pouvez avoir avec lui sur la façon dont les choses vont se passer et à quoi vont ressembler ses journées. Cela va l'aider à mieux anticiper et se projeter sur ce qui va suivre.

Vous pouvez aussi mettre en place un emploi du temps sur le frigo ou le mur avec des dessins, des gommettes ou des mots adaptés à son âge qui décrivent ce qu'il doit faire le matin ou le soir par exemple. Il peut s'agir de dessiner des vêtements quand il doit s'habiller, une tartine quand il déjeune ou une brosse à dents pour se laver les dents.

Enfin, n'oubliez pas de profiter encore des vacances en lui permettant de jouer dehors quand c'est possible et en passant du temps avec lui.

