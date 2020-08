Covid-19 : plus de 3 600 nouveaux cas détectés en 24 heures

L'ESSENTIEL 3 602 nouveaux cas positifs ont été enregistrés samedi 22 août.

38 nouveaux clusters ont été enregistrés et 8 départements sont désormais classés en niveau de vulnérabilité élevée.

Le nombre de patients hospitalisés est cependant en légère baisse et celui des patients en réanimation reste stable.

L’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en France. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 3 602 nouveaux diagnostics positifs à la Covid-19 ont été enregistrés pour la journée du samedi 22 août, contre 4 586 vendredi.

Le pourcentage de tests positifs continue lui aussi sa progression, passant de 3,4 % à 3,5 % de vendredi à samedi.

Par ailleurs, 38 nouveaux clusters ont été identifiés et un huitième département, le Loiret, a été classé en niveau de vulnérabilité élevée. Les autres départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, la Guyane, l’Hérault, Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Les 30 départements classés en situation de vulnérabilité modérée sont les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, l’Aube, l’Essonne, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, la Haute-Savoie, les Hautes Pyrénées, les Hauts-de Seine, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, l’Eure-et-Loir, l’Indre et Loire, la Mayenne, Mayotte, la Meurthe et Moselle, le Nord, l’Oise, les Pyrénées Atlantique, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Saint Martin, le Rhône, la Seine et Marne, le Tarn, le Val d’Oise, le Var, le Vaucluse et les Yvelines.

Une légère baisse du nombre de patients hospitalisés

Si "la dynamique de la transmission en forte croissance reste préoccupante", le nombre de patients hospitalisés est en légère baisse : ils étaient 4 748 jeudi, 4 745 vendredi et sont 4 711 samedi 22 août, fait savoir Santé Publique France.

Le nombre de patients en réanimation samedi (380) reste quant à lui stable par rapport vendredi, où ils étaient 479.

Pour l’agence sanitaire, il est primordial de ralentir la progression du coronavirus dans la population en poursuivant "les efforts de sensibilisation de l’ensemble de la population dans l’application des gestes barrière notamment l’utilisation du masque et la distanciation physique pour freiner la propagation du virus". Santé Publique France plaide aussi pour renforcer l’application de la stratégie dite "Tester-Tracer-Isoler". "Chaque personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19 ou ayant le moindre doute doit réaliser un test de recherche du virus dans les plus brefs délais. Dans l’attente des résultats, les personnes doivent s’isoler et réduire leur contact au strict minimum."

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 30 512 personnes sont décédées en France, dont 20 001 au sein des établissements hospitaliers et 10 511 en établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis vendredi 21 août, 23 nouveaux décès ont été comptabilisés.