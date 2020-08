Comment développer votre intuition en vacances ?

C'est pendant votre pause estivale, loin des tracas du quotidien et lorsque vous êtes à l'écoute de vous-même que votre intuition s'exprime le plus. Apprendre à mieux vous connaître et vous faire confiance vous aidera dès la rentrée à faire vos choix et prendre des décisions.

Intuition ou intelligence émotionnelle ?

Nous avons tous la capacité de faire appel à notre intuition. Souvent perçue comme mystique, elle est en réalité le reflet de notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à identifier et gérer nos émotions.

Si elle se vit le plus souvent dans le ventre ou l'ensemble du corps, c'est parce qu'elle fait appel à tous nos sens en plus des parties les plus archaïques de notre cerveau qui hébergent la mémoire et les émotions. Cet “instinct” ou ce “sixième sens” est en réalité basé sur l'analyse de multiples informations corporelles et cérébrales.

Comment la cultiver au quotidien ?

Le secret de l'intuition réside dans le lâcher prise, c'est-à-dire le court-circuit du cortex préfrontal qui agit comme un “contrôleur” ou un “gendarme” de nos émotions, laissant ainsi s'exprimer votre créativité sans limite. En laissant pleinement s'exprimer ce que vous ressentez, vous pourrez vous projetez émotionnellement, et donc intuitivement, dans la situation et prendre les décisions qui en découlent.

Vous pouvez tout à fait développer votre intuition tout au long de la vie en développant la perception de votre environnement, à la fois sur le plan sensoriel, spatial, temporel ou conceptuel. Tout comme un enfant, essayez de retrouver une certaine curiosité en observant la situation qui s'offre à vous. On vous ouvrant à vos cinq sens dans le moment présent, vous aidez votre cerveau à faire des associations et vous donner une réponse intuitive.

En savoir plus : “Développez votre intuition”, d'Alexis Champion et Marie-Estelle Couval, éditions Leduc.