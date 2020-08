La soirée techno géante de Wuhan fait jaser

Le monde est bien devenu un petit village. Alors que les Amériques enterrent leurs morts, que l'Europe tente d'éteindre une deuxième vague qui monte et que certains pays asiatiques retiennent leur souffle pour éviter de nouveaux foyers épidémiques… certains chinois dansent. Un retour à “la vie avant Covid” que relate l'Agence France-presse (AFP).

Dans une dépêche, l'agence rapporte l'organisation d'un week-end techno au sein d'un parc aquatique de la capitale du Hubei. Sur les clichés qui accompagnent l'article, de jeunes Chinois en maillot de bain regroupés par centaines dans l'eau sans masque ni distanciation sociale. Des images de fêtards, impressionnantes par la densité des clubbers, mais dont le comportement n'aurait impressionné personne s'il n'y avait pas une pandémie en cours. L'anecdote est d'autant plus marquante que cette soirée s'est déroulée à Wuhan, ville où serait apparu ce nouveau coronavirus.

Selon les auteurs de l'article, l'organisateur de cette soirée géante, le Maya Beach Water Park, assure auprès des médias locaux avoir restreint sa capacité d'accueil de 50 %. Cependant, l'AFP relève que le billet d'entrée était à moitié offert pour les femmes. Officiellement, la pandémie est maîtrisée à Wuhan. Le gouvernement chinois assure que la province de 58,5 millions d'habitants n'a déploré que 68 139 cas de contamination et 4 512 décès. Selon l'AFP, cette province des lacs ne verrait “qu'une dizaine” de nouveaux cas quotidiens. L'heure semble donc au retour à l'activité économique au mépris des messages de prévention répétés chaque jour dans les autres pays du monde.

Réactions sur les réseaux sociaux

Sur le réseau social Twitter, Wuhan a été l'un des mots-clefs les plus recherchés en France. Sur la toile, les avis sont partagés et reflètent la position de chacun sur la situation actuelle. Si certaines personnes sont sceptiques ou s'interrogent sur la non-venue d'une deuxième vague en Chine, d'autres remettent en cause la nécessité de porter un masque en France, ou alors condamnent “le comportement irresponsable” de ces fêtards. D'autres dénoncent des propos racistes ou anti-chinois dans les commentaires et assurent — avec images de parcs publics à l'appui — que les Français ne prennent pas plus de précautions. Quelques internautes ont comparé ces clichés dans les piscines avec ceux du parc d'attraction vendéens du Puy-du-fou, où près de 9 000 personnes ont assisté au spectacle nocturne. Toutefois, à la différence de la soirée techno dans l'eau, les spectateurs français portent un masque. Une poignée remet en question tantôt les chiffres donnés par les autorités chinoises, tantôt la dangerosité de ce virus.

Naissance d'un nouveau foyer épidémique ou parfaite maîtrise de la situation sanitaire chinoise ? À ce jour, l'université Johns Hopkins, recense officiellement 21 715 048 cas confirmés dans le monde dont 775 989 décès à cause de la Covid-19.