Comment préparer sa reconversion pendant ses vacances ?

Que l'on oriente différemment sa carrière ou son poste actuel dans les mois qui viennent, surtout après la crise sanitaire du Covid-19, les vacances sont l'occasion de faire un bilan pour y voir plus clair et affiner son projet. Contrairement à une idée reçue, l’oisiveté et le changement de rythme sont nécessaires pour se projeter dans son futur poste de travail et commencer en pleine forme.

Prendre de vraies vacances

Lorsqu'il s'agit de changer sa carrière, la préparation prend souvent plusieurs mois et incite à faire des concessions, en particulier sur le plan financier. Prendre de vraies vacances c'est aussi l'occasion de lâcher prise et s'autoriser une parenthèse avant de se lancer dans le changement.

Si vos ressources financières, et accessoirement la pandémie de Covid-19, vous empêchent de partir loin, un séjour dans une région voisine ou chez votre famille peut suffire à changer votre routine et préparer votre projet en toute sérénité.

Soulager sa charge mentale pour y voir plus clair

Quand on est pris dans le tourbillon des préparatifs pour sa reconversion, on accumule une charge mentale qui peut faire perdre le lien avec ce que l'on souhaite vraiment. Les vacances sont alors l'occasion de préparer un plan d'action pour avancer concrètement dès la rentrée et retrouver enfin la motivation.

Le changement de rythme quotidien favorise la prise de recul et permet de se reposer suffisamment pour trouver l'inspiration et les nouvelles idées. C'est aussi l'occasion de se déplacer sur place lorsque l'on doit changer de région ou de pays et de découvrir ce qui sera son nouvel environnement.

Alors si vous ne savez pas par où commencer, prenez du repos pour vous libérer de la routine et laissez libre cours à votre imagination, c’est la meilleure façon de préparer votre futur projet.

En savoir plus : “Les transitions de vie - Comment s'adapter aux tournants de notre existence" de William Bridges, éditions InterEditions.