Comment aider votre enfant à bien vivre votre absence pendant les vacances ?

Si cette année vous avez prévu de confier vos enfants à leurs grands-parents ou en colonie de vacances et que vous redoutez le moment de la séparation, il est possible de préparer les choses pour qu'ils se sentent prêts et vous aussi.

Anticiper les réactions possibles

En vous fiant aux expériences de séparation déjà vécues avec votre enfant, vous pouvez commencer à avoir une idée sur la façon dont il pourra réagir pendant une séparation plus longue. Chez les plus petits, qui ont tendance à voir le monde depuis leur point de vue uniquement, la peur de l'abandon et la culpabilité de ne pas être avec leurs parents peuvent rendre difficile ce moment.

C’est pourquoi, même si vous devez vous séparer pendant seulement quelques jours, anticipez les choses avec lui dès que la date de voyage est connue est primordial pour l'aider à bien vivre votre absence.

Le mettre dans les meilleures conditions

Pour préparer votre enfant à votre absence pendant les vacances, n'hésitez pas à lui annoncer ce qu'il va se passer:

- Rassurez-le en l'informant sur la personne qui va le garder, de préférence quelqu'un de familier, que ce soit un membre de la famille ou un accompagnateur qu'il pourra rencontrer avant.

- Demandez-lui de choisir son doudou ou son objet préféré qu'il pourra garder avec lui pour le réconforter. Vous pouvez aussi lui donner un vêtement avec votre odeur ou votre parfum.

- Donnez-lui une photo de vous ou une petite vidéo sans oublier de l'appeler régulièrement par vidéoconférence pendant le séjour.

- Faites-lui faire un calendrier où il peut cocher ou faire un dessin chaque jour qu'il reste avant vos retrouvailles.

- Informez-le sur les activités qu'il va faire et demandez-lui s'il souhaite amener certains jouets.

- Faites-le participer à la préparation de sa valise pour qu'il choisisse ce qu'il emmène.

Enfin, n'oubliez pas d'informer la personne qui s'occupera de lui de sa routine habituelle pour l'aider à conserver certains repères et une stabilité qui le rassureront pendant votre absence.

En savoir plus : “Questions / réponses autour de l'angoisse de la séparation 0-3 ans. Un pédiatre à la maison" de Françoise Ceccato, éditions Mango.