Quels sont les effets du nitrate d'ammonium sur la santé?

NH 4 NO 3 , ces quelques lettres sont à l'origine de la double explosion à Beyrouth (Liban) survenue ce mardi 4 août au soir. Elles correspondent surtout au nitrate d'ammonium. Additionné à un produit neutre comme de la craie, il donne un des engrais les plus utilisés au monde : l'ammonitrate. Ce produit essentiel à l'agriculture intensive est défavorablement connu pour son explosivité. Sa détonation survient autour des 210°C et elle est utilisée comme composant d'explosifs civils (carrières) et militaires (mines). Dans son sillage, de nombreuses catastrophes industrielles dont l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 qui a coûté la vie à 31 personnes.

Le bilan provisoire de ces détonations au Liban est une centaine de décès et plus de 4 000 blessés. Parmi eux, de nombreuses personnes se plaignent d'irritation. Selon l'Association toxicologie chimie de Paris (ATC) cette molécule est “peu toxique en toxicité aiguë”, c'est-à-dire par une prise massive et unique du produit. En cas d'inhalation du produit mélangé à de la poussière, il irrite le système respiratoire et provoque parfois des maux de tête, assurent les experts de l'association. Si le nitrate d'ammonium entre en contact avec les yeux, il peut provoquer des “phénomènes inflammatoires” comme une rougeur ou une conjonctivite.

À haute dose : danger pour l'estomac, l'oxygénation et les nerfs

Cependant en cas d'ingestion à très haute dose il peut développer des troubles gastro-intestinaux comme des vomissements, diarrhées, douleurs abdominales. Une ingestion entre 64 et 234g peut aussi irriter la muqueuse de l'estomac et l'acidifier donnant lieu à une grande fatigue ou à des brûlures d'estomac. Ce nitrate d'ammonium peut également former des nitrosamines en milieu stomacal, c'est-à-dire des substances cancérigènes.

Une fois passé dans le sang, il est possible à haute dose que les lèvres ou ongles bleuissent signent d'une intoxication sévère provoquant une méthémoglobinémie. Cette intoxication rend impropre certaines hémoglobines — protéine présente dans le sang et les muscles et indispensable dans le processus de respiration — en les empêchant de transporter de l'oxygène. Même si selon les scientifiques de l'ATC, le nitrate d'ammonium a un faible pouvoir méthémoglobinémique, il peut également à long terme colorer en bleu les ongles, les lèvres et la peau.

Les membres de l'ATC affirment qu'il serait possible que cette absorption provoque à long terme des troubles nerveux comme des convulsions, et cardiaques comme la tachycardie. En cas d'incendie, le nitrate d'ammonium produit des fumées toxiques dont le monoxyde d'azote. Selon l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), en plus d'être un puissant irritant, ce gaz dilate les artères des voies respiratoires, mais au haute dose, il peut provoquer un œdème pulmonaire parfois mortel. À forte concentration, il peut aussi s'attaquer au système nerveux central.