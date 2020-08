Les rêves prémonitoires existent-ils vraiment ?

Si la plupart d'entre nous a déjà expérimenté la sensation d'un rêve qui s'est passé dans la réalité, la nature même du rêve prémonitoire est contestée par les scientifiques. Puisque ce n'est qu'après l'événement que nous faisons le lien avec notre rêve, la coïncidence est importante sur les centaines de rêves que nous faisons chaque année.

Est-ce que nos rêves servent à quelque chose ?

L'utilité de nos rêves fait l'objet de nombreuses recherches depuis des décennies. Déjà au début du XXe siècle, pour Sigmund Freud, il s'agit d'un lieu d'expression de notre inconscient, ce qui a mené le père de la psychanalyse à des travaux pour décrypter ce langage nous permettant de mieux nous connaître.

Progressivement, avec les travaux de neurobiologie de ces dernières années, une théorie récente explique que les rêves nous permettent de simuler des scénarios possibles de ce qu'il pourrait se passer dans la réalité pour mieux y faire face. Une sorte de “mode d'entraînement” comme dans les jeux vidéo dont le but est justement de prédire l'avenir !

Alors est-ce vraiment prémonitoire ?

Bien que leur rôle soit encore loin d'être évident, nos rêves pourraient permettre de consolider notre mémoire en utilisant des éléments de la vie réelle. C'est d'ailleurs cela qui peut prêter à confusion et faire penser que l'on peut prédire l'avenir grâce à nos rêves.

En réalité, comme on fait le lien avec ce qui a été rêvé uniquement quand l'événement s'est passé, et que notre cerveau utilise notre quotidien dans nos rêves, la probabilité que cela arrive est assez grande mais relève statistiquement de la coïncidence. Alors plutôt que d'y voir un phénomène paranormal, vous pouvez féliciter votre cerveau d'avoir anticipé un événement possible dans votre vie.

En savoir plus : “Une fenêtre sur les rêves: neuropathologie et pathologies du sommeil”, d'Isabelle Arnulf, éditions Odile Jacob.