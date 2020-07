Votre santé dans 10 ans : il est temps de se poser les bonnes questions

Ce sont les vacances, après un épisode de confinement qui est venu nous rappeler combien notre santé est précieuse. Pour beaucoup d’entre nous, c’est aussi l’occasion de regarder l’année qui vient de s’écouler et de se poser un certain nombre de questions et en particulier de s’interroger son mode de vie et ses conséquences sur la Santé.

La bonne question, c’est : « Comment voulez-vous être dans 10 ans et avec quelle Santé ? ». Si cela vous intéresse, le livre du Dr Alain Ducardonnet, cardiologue du sport et médecin journaliste renommé, est pour vous.

Une vision novatrice : la médecine santé

Au moment des vacances, on a plus de temps pour lire et, parmi ces livres que vous pouvez acheter, il y a sans nul doute le livre d’Alain Ducardonnet : « Prenez rendez-vous avec vous ! ». De quoi s’agit-il ? Rien moins que de prendre conscience, qu’à côté de la médecine traditionnelle et des médicaments, il y a tout une palette d’actions qui peuvent vous permettre de rester en bonne santé et qui ne dépendent que de vous. C’est la « médecine des modes de vie » qui a toute son importance aux côtés de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires validées.

Fruit de sa longue expérience en cardiologie et en santé, Alain Ducardonnet ne veut pas seulement vous parler pour la énième fois de régime ou de pratique sportive. Il veut vous rendre mieux à même de comprendre ce qui est nécessaire dans votre cas personnel et vous donner les clés d’une approche individuelle avec sa motivation.

Prenez rendez-vous avec vous !

La « médecine des modes de vie » est l’affaire de chacun mais il ne s’agit pas d’une recette universelle. A partir d’une évaluation personnalisée sur internet, gratuite grâce au livre, le Dr Alain Ducardonnet vous explique ce qui est bon pour vous et, surtout, comment atteindre vos objectifs individuels : il ne vous propose pas moins que de « prendre rendez-vous avec vous » pour les atteindre.

Au même titre que vous prenez rendez-vous avec le médecin, le coiffeur et le dentiste à intervalles réguliers, il faut faire la même chose avec vous-même et prendre du temps pour comprendre ce qui est bon ou mauvais pour vous et adapter vos habitudes pour rester en bonne santé.

Dix rendez-vous incontournables

Dans ce livre très clair et plaisant à lire, le Dr Alain Ducardonnet explique les faits scientifiques, prodigue des conseils pertinents et vous livre ses trucs pour les suivre plus facilement. Relation à sa santé, progrès de la science, bilans de santé, motivation-récréation, alcool et tabac, alimentation, activité physique, stress, sommeil et bien-être, ce sont 10 rendez-vous passionnants que vous propose ce spécialiste du cœur et de la santé.

Alain Ducardonnet ne vous promet pas la Lune mais un nouveau chemin et une philosophie : « Prendre rendez-vous avec vous, c’est accorder du temps à votre corps, à votre tête, à votre santé, jour après jour, semaines après semaines. C’est une nouvelle façon de vivre qui s’ajuste au fil des mois… ». Alors, prenez-rendez-vous !

Dr Alain Ducardonnet

Prenez rendez-vous avec vous !

Editions du Cherche Midi