Quel est l'intérêt nutritionnel des boulettes de viande sans viande d'Ikea?

Les magasins Ikea sont connus pour deux choses: leurs meubles en kit et la gastronomie suédoise proposée à petit prix. L'enseigne vient d'annoncer qu'elle revisitera ses boulettes de viande pour les cuisiner à base de protéines végétales. Le médecin nutritionniste Patrick Serog nous donne son avis sur le virage alimentaire de la marque de meuble la plus célèbre au monde.

L’enseigne suédoise Ikea a décidé de se mettre au vert en revisitant ses emblématiques boulettes de viande pour en cuisiner à base de protéines végétales. En tant que nutritionniste, que vous inspire cette initiative ?

C’est à la mode de vouloir substituer les protéines animales par des protéines végétales. Pourtant, ce sont deux choses très différentes pour l’organisme. Il ne faut pas tout confondre.

Les boulettes de viande sans viande d’Ikea peuvent-elles vraiment remplacer la viande ? Peut-on se nourrir exclusivement de protéines végétales sans être carencé ?

Oui, c’est possible de se nourrir exclusivement de protéines végétales. Toutefois, comme l’être humain n’est pas conçu pour ça, cela demande beaucoup de science nutritive et de régularité.



Par ailleurs, les sources de protéines végétales sont assez réduites, donc cela amène rapidement à manger tout le temps la même chose, ce qui diminue le plaisir gustatif. On se lasse très vite des protéines végétales.



Enfin, se focaliser sur les protéines végétales amène à consommer de très grosses quantités, ce qui peut faire grossir. On l’oublie souvent, mais quand une source de protéine végétale cuit, elle perd son apport en protéine. Par exemple, 100 grammes de lentilles crues correspondent à 25 grammes de protéines, mais 100 grammes de lentilles cuites à l’eau apportent seulement 9 grammes de protéines.



Personnellement, je conseille à mes patients de remplacer les protéines animales par les protéines végétales dans deux repas par semaine.



Miser sur les protéines végétales plutôt qu’animales a-t-il une incidence sur le sport ?

Cette démarche n’a pas de répercussions sur une activité physique de moyenne intensité. En revanche, pour les efforts de haute intensité, il vaut mieux privilégier les protéines animales, qui ont un meilleur rendement.



Les boulettes de viande sans viande d’Ikea sont-elles un produit transformé ?

Oui tout à fait, c’est un produit transformé (voir la composition exacte du produit plus haut dans l'essentiel, NDLR), donc pas forcément bon pour la santé. Le mélange de “protéines de poids jaune, d’avoine, de pomme de terre, d’oignon et de pomme" promis par Ikea est intéressant d’un point de vue nutritionnel. En revanche, si la base de la recette de ces boulettes est la même que celle des boulettes végétariennes déjà commercialisées par Ikea, on peut noter que c’est un produit trop salé, mal noté par le Nutriscore. Les taux de sucre et de graisses des boulettes végétariennes sont en revanche satisfaisants.