Pourquoi la pétanque est un sport qui fait du bien

L'ESSENTIEL La pétanque et le jeu provençal améliorent le bien-être psychique, la gestion du stress et la sociabilisation.

Ce sport d'adresse et de précision permet de maintenir les muscles, la souplesse et ainsi que les articulations. Il travaille également la mémoire, la concentration et l'analyse de la situation.

Et si la pétanque était plus qu'un sport détente, avec des bienfaits pour la santé ? Assurément pour le docteur Jean-Pierre Iannarelli, médecin référent de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. “La pétanque est sport qui nécessite précision et adresse tout comme le tir à l'arc ou le tir à pistolet. Cela fait travailler la coordination motrice — regard, gestuel du bras — l'équilibre en statique et en dynamique, la proprioception — soit la perception de son propre corps dans l'espace — et les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, la concentration ou l'analyse de la situation”, ajoute Jean-Pierre Iannarelli également chargé de l'équipe de France de pétanque.

Ces vertus contrastent avec l'image collective du sport qui mobilise nécessairement le cardio et/ou les muscles. “Un sport, c'est une activité qui mobilise votre organisme, ce n'est pas une question d'usage de la force, atteste le médecin. La pétanque est reconnue par le ministère des Sports ainsi que le Comité national olympique et sportif (CNOSF) via son référencement dans la pratique du ‘sport santé’.”

Bon pour les articulations et le mental

Souvent considérée comme le cadre idéal d'une détente entre amis, la partie de pétanque permet également un maintien de la forme physique. Dans une partie d'une heure en doublette — soit jouer avec un partenaire contre un autre duo — le joueur aura parcouru en moyenne 1,5 km entre le tir, l'observation sur le côté et l'analyse du résultat. Surtout, il aura soulevé près de 52 kg à cette occasion, à raison de boules pesant 700 g. Une sollicitation qui permet le maintien des muscles, à laquelle s'ajoute celui de l'ensemble des articulations. “La pétanque mobilise la mécanique de l'ensemble du squelette avec le mouvement de balancier du bras, les jambes qui fléchissent, les hanches et les chevilles qui s'activent pour compter les points ou ramasser une boule, énumère-t-il. Cela fait travailler l'ensemble des articulations sans souffrance particulière !”

En plus de lutter contre la sédentarisation, la pratique de la pétanque s'adresse au plus grand nombre. “Jouer à la pétanque permet de rompre l'isolement, de mélanger toutes les classes sociales et les générations ou les hommes et les femmes, se réjouit le médecin référent. C'est une activité positive et très conviviale.” Un sport reconnu par la communauté médicale pour ses effets bénéfiques au niveau psychosocial. Au-delà de la sociabilisation, la pétanque et le jeu provençal améliorent le bien-être psychique, aide à la gestion du stress et facilite la sociabilisation. Qu'attendons-nous pour être épanouis ?