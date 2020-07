Qu'est-ce que la journal-thérapie ?

Initialement utilisée dans le cadre de la Thérapie cognitive et comportementale (TCC), la tenue d'un journal intime dans lequel consigner ses pensées, ses émotions, les événements, ou les exercices avec son thérapeute est très utile pour de nombreuses pathologies. Qu'elle soit encadrée ou non, en individuel ou en groupe, aucune prédisposition n'est nécessaire, il suffit de se lancer.

Que faut-il écrire dans son journal ?

La pratique de la journal-thérapie doit être personnelle et s'adapter en fonction des besoins. Il peut s'agir d'écrire, mais aussi dessiner ou créer son propre support. Que ce soit dans un carnet papier ou un fichier sur son ordinateur, chacun doit pouvoir se sentir à l'aise pour s'exprimer.

Pour être utile, le journal intime doit regrouper des pensées, des événements, des réflexions et des émotions personnelles qui permettent de mieux se connaître et de comprendre ce qu'il se passe dans sa vie. Le but est à la fois de régler ses problèmes personnels mais aussi d'avoir certains points de repères dans son cheminement psychologique.

Plusieurs techniques sont disponibles

Écrire permet de laisser libre cours à sa créativité et à l'expression de soi. Pour certains, il s'agit d'oublier les problèmes en les posant sur le papier pour mieux se libérer l'esprit. Cette façon de soulager le stress et les tensions, que l'on appelle catharsis, permet de s'exorciser de sa souffrance mais peut aussi entraîner une relecture pénible.

Pour d'autres, il s'agit de prendre conscience des difficultés et de trouver des solutions. La relecture permet alors d'identifier des pensées récurrentes ou des problèmes qui apparaissent de façon plus claire. L'écriture en groupe ou avec l'aide d'un thérapeute peut accélérer une psychothérapie et aider à trouver son chemin plus facilement.

Pour vous aider, vous pouvez par exemple :

- Ecrire librement les sentiments et les émotions sans censure ni jugement ;

- Faire semblant d'écrire une lettre à quelqu'un sans aucune limite ni appréhension de la réaction de l'autre ;

- Associer l'écriture à la méditation avec l'expression de son questionnement ;

- Ecrire un dialogue avec une ou plusieurs personnes pour confronter différents points de vue.

En savoir plus : “Mon journal d'écriture thérapie - Je deviens le héros de ma vie”, d'Emma Scali, éditions Hugo Doc.