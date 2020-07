Un beau sourire augmente les chances de réussite professionnelle

L'ESSENTIEL Plus de 5 000 recruteurs ont été sondés sur l’importance des dents dans l’accession à des postes.

Les candidats qui reçoivent de meilleurs soins dentaires ont plus d’opportunités professionnelle.

L'aspect général des dents change en fonction du niveau socio-économique d'une personne; plus elle est défavorisée et moins elle consultera un dentiste.

Les patients qui reçoivent de meilleurs soins dentaires ont plus d’opportunités et une plus grande réussite professionnelle, selon un nouvelle étude. Pour parvenir à cette conclusion, plus de 5 000 recruteurs ont été sondés sur l’importance des dents dans l’accession à des postes, que se soit dans la vente, les soins infirmiers ou le télémarketing.

“Nous voulions savoir quelle valeur un sourire sain apporte aux candidats lors du processus d'embauche et sensibiliser à l'influence des soins dentaires sur l'estime de soi", précisent les auteurs de la recherche. Ils ajoutent : “Nous avons cherché des éléments qui permettraient d'examiner la relation entre la santé bucco-dentaire et les possibilités de carrière. Les personnes socialement défavorisées et à faibles revenus ont plus de difficultés à accéder à de bons soins dentaires", et donc à décrocher de bons postes.

Interaction sociale

Dans le détail, voici ce que révèlent les différents graphiques de l’étude :



- Le sourire est fondamental lors de l'interaction sociale afin d'établir la confiance. Les candidats qui ne sourient pas en raison d'une faible estime de soi peuvent rapidement être perçus comme distants et nerveux.



- Le statut socio-économique a une incidence sur les besoins en matière de soins dentaires d'une personne, celles issues de milieux économiques défavorisés ayant davantage besoin de traitements. Ce groupe est également moins satisfait de son apparence dentaire et consulte moins souvent un dentiste.



- La santé dentaire et les revenus ont un incidence l'un sur l'autre. Cela signifie qu'une amélioration de la situation socio-économique a un effet positif sur la santé dentaire générale.

- Le sourire est plus ou moins considéré comme important en fonction des professions.

Réduire les préjugés

“Ce n'est pas l'esthétique des dents, mais les qualifications professionnelles qui doivent déterminer si un candidat est engagé pour le poste", rappellent les auteurs du sondage, qui souhaitent réduire “les préjugés auxquels sont confrontés les candidats ayant une mauvaise santé dentaire.”