Comment aider mon enfant à prendre son envol ?

Bien qu'il soit normal d'avoir envie de soutenir son enfant, quel que soit son âge et les difficultés qu'il rencontre, le laisser trouver les solutions par lui-même lui apprend à devenir autonome et responsable pour son avenir. Un enfant trop soutenu peut être bridé dans sa prise d'initiative.

Jugez ce qui est raisonnable pour lui

Pour mieux grandir et développer son autonomie, l'enfant a besoin de faire de nouvelles expériences, pour non seulement mieux connaître son environnement, mais aussi sa façon d’agir en conséquence. Si bien sûr, il doit être encadré selon son âge et son développement, lui laisser la possibilité de choisir et d'expérimenter par lui-même tout en l'accompagnant et le surveillant participe à sa maturité.

Pour l'aider dans ce sens, vous pouvez lui confier certaines responsabilités que vous jugez raisonnables et à sa portée, comme par exemple nourrir son animal de compagnie, mettre la table, s'occuper d'arroser les plantes, vous aider à cuisiner ou s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. De cette façon, vous lui permettrez de se sentir utile et fier lorsqu'il aura accompli sa “mission”.

Laissez-le apprendre de ses choix

Aider son enfant à prendre son envol, c'est aussi lui permettre de réfléchir à son comportement et aux conséquences de ses actes. S'il a oublié de mettre ses gants en hiver ou qu'il ne sait plus à quelle heure est l'anniversaire de son cousin, plutôt que de trouver la solution à sa place, incitez-le à agir pour réparer ou rattraper son oubli ou ses erreurs. Ainsi, vous l’aiderez à puiser dans son imagination et ses ressources plutôt qu'il ne se reporte sur vous.

Si au début, vous aurez l'impression de perdre du temps à le laisser réfléchir ou faire par lui-même, sachez que pour son avenir, c'est bel et bien du temps de gagné qui lui permettra de mieux respecter les consignes, participer à la vie de famille et se responsabiliser à la fois à l'école et à la maison.

En savoir plus : “Responsabiliser son enfant”, de Germain Duclos et Martin Duclos.