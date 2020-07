Rhumes, bronchites… les coronavirus saisonniers n’immunisent pas les enfants de la Covid-19

L'ESSENTIEL Les fréquentes infections des enfants par les coronavirus saisonniers (rhumes, bronchites) ne les protègent pas de la Covid-19.

Les résultats de cette étude française, pré-publiés sur MedRxiv le 30 juin 2020, ont eu un fort retentissement médiatique.

Les enfants font des formes de Covid-19 peu symptomatiques qui passent souvent inaperçues. Ils développent plus rarement des atteintes sévères, apparentées à la maladie de Kawasaki. Cette population est par ailleurs sensible aux coronavirus saisonniers, responsables chaque hiver de rhumes et de bronchites répétés.



Dans une nouvelle étude française, des chercheurs de l’Institut Pasteur, de l’Inserm, de l’AP-HP et d'université de Paris démontrent que les fréquentes infections des enfants par les coronavirus saisonniers ne les protègent ni de l’infection par le virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, ni des formes graves apparentées à la maladie de Kawasaki. Les résultats ont été pré-publiés sur MedRxiv, le 30 juin 2020.

Pas de protection significative contre l'infection

“L'infection par les coronavirus saisonniers n'offre pas une protection significative contre l'infection par le virus SARS-CoV-2 et les autres maladies associées comme le syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki, commente Marc Eloit, co-auteur de l’étude et responsable du Laboratoire de Découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur. Si le virus de la Covid-19 se comporte comme les coronavirus saisonniers, cette observation interroge sur la capacité de la population à atteindre un niveau d’immunité suffisant pour empêcher la réapparition régulière de la maladie", précise-t-il.



Du 1er mars au 1er juin 2020, son équipe a conduit une étude dans 7 hôpitaux parisiens et de la proche couronne, auprès de 775 enfants, dont 36 présentaient un syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki. Les scientifiques voulaient déterminer la fréquence, le type et la concentration d’anticorps produits par les enfants en réponse à l’infection et leur capacité de neutralisation du virus SARS-CoV-2.

Taux d'anticorps

Bilan : le taux de prévalence du virus SARS-CoV-2 chez les patients avec pas (ou peu) de symptômes était en moyenne de 11,7% de la population étudiée. Plus de la moitié (69,4%) de ces enfants n’avait jamais eu de symptômes évocateurs d’infection. Des anticorps neutralisants ont été trouvés chez 56 % des enfants séropositifs. Plus de deux tiers des enfants avec un syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki étaient séropositifs pour le virus SARS-CoV-2.



“La présence et le taux d'anticorps contre les quatre coronavirus saisonniers, retrouvés chez 67-100 % des enfants en fonction des virus, étaient comparables entre les enfants séronégatifs et les enfants séropositifs pour le virus de la Covid-19, qu’il s’agisse des malades avec syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki ou de ceux qui ont fait une forme pas (ou peu) symptomatique", conclut l’Institut Pasteur.

Depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine, le coronavirus a fait plus de 530 000 morts dans le monde, selon le dernier bilan de l'AFP. Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.