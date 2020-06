Que se cache-t-il derrière l'infidélité?

Comprendre le message adressé par l'infidélité permet de faire un état des lieux du couple pour mieux se remettre en question. On peut tromper par manque d'épanouissement mais aussi pour explorer ou conquérir une liberté personnelle.

Une remise en question douloureuse

Tromper son conjoint n'est pas un acte posé à la légère. Il cache bien souvent un cercle vicieux difficiles à verbaliser ouvertement. Il peut s'agir par exemple de :

- nombreux reproches et comportements désobligeants,

- un manque de dialogue et d'écoute,

- un sentiment d'ennui,

- un manque d'attention ou de séduction,

- un climat conflictuel,

- un surmenage,

- un sentiment d'étouffement et de dépendance affective,

- une mésentente sexuelle...

Chez la femme, l'insatisfaction est surtout en lien avec un manque d'affection et de compréhension de la part du conjoint. Alors que chez l'homme, c'est surtout la frustration sexuelle et l'agressivité de sa partenaire.

Dans la plupart des cas, c’est bien la recherche de la co-responsabilité de chacun, parfois avec l'accompagnement d'un thérapeute, qui permet de mieux comprendre pourquoi un tel acte a été posé et décider ensemble de la suite.

Comment se reconstruire ensuite ?

Afin de briser ce cercle vicieux des reproches, de l'agressivité et donc du repli sur soi et du manque de plaisir, il est préférable d'encourager un cercle vertueux dans le couple en remplaçant les reproches autant que possible par des encouragements. On peut aussi travailler sur l'autonomie de chacun en prenant du temps pour soi régulièrement afin de susciter l'enthousiasme des retrouvailles.

Enfin, travailler sur la créativité, même après plusieurs années de relation en surprenant l'autre et en partageant régulièrement des surprises permet de prendre du plaisir ensemble et créer soi-même son propre bonheur conjugal.

En savoir plus : “L'infidélité: Pourquoi ça arrive ? Comment s'en remettre ? Faut-il pardonner ?”, de Jean-Claude Maes, éditions Eyrolles.