Troubles de la conscience : identifier les patients dont le fonctionnement cérébral est le plus actif

L'ESSENTIEL En France entre 1400 et 1600 patients sont dans un état végétatif chronique ou bénéficient d'un état de conscience minimale

Les scientifiques ont observé que le clignement des paupières à la suite d’un son brusque présentait "une habituation chez les patients"

La stimulation électrique transcrânienne en courant continu du lobe frontal de ces patients améliorerait leur état de conscience

Les comas et troubles de la conscience demeurent un champ de recherche passionnant pour la communauté scientifique. Et pour cause : en France, on estime qu'entre 1 400 et 1 600 patients sont dans un état végétatif chronique ou bénéficient d'un état de conscience minimale.

Selon Le Monde, 1 072 lits seraient destinés à ces patients dans les hôpitaux français, les autres étant accueillis dans des structures spécialisées et soignés à domicile. Une équipe dirigée par le professeur Lionel Naccache, de l’Institut du cerveau, publie deux études concernant les patients souffrant d’un trouble durable de la conscience

La “réponse réflexe de sursaut au bruit”