Une femme dans le coma depuis 14 ans accouche dans sa chambre d'hôpital

L’histoire, qui se déroule dans un hôpital de Phoenix, en Arizona, est digne des films les plus noirs d’Almodovar. Selon les révélations de NBC, une femme plongée dans le coma depuis plus de 14 ans a donné naissance samedi 29 décembre dernier à un petit garçon. Violée dans sa chambre d’hôpital, la victime a accouché dans l'incompréhension la plus totale du personnel soignant, car qu'aucun signe avant-coureur ne laissait supposer une grossesse.

"Personne n'était au courant qu'elle était enceinte"

"Comment cela peut se produire ? Je suis en colère, triste, et cela me rend malade" a déclaré une infirmière, qui a pris en charge la victime inconsciente durant son accouchement. "Dans le staff, personne n'était au courant qu'elle était enceinte jusqu'à très peu de temps avant l'accouchement", ajoute-t-elle. La patiente avait gémi une partie de la matinée.



Une enquête a été ouverte pour déterminer le responsable du viol, et donc le père de l'enfant. Suite à l’interrogatoire de l’ensemble du personnel, aucun suspect n’a été interpellé pour l’instant. Comme la victime nécessite beaucoup de soins, à toute heure de la journée, une multitude de personnes peuvent être impliquées.

Une nouvelle réglementation

"Nous essayons de comprendre comment une telle chose a pu se produire et passons en revue nos méthodes et nos protocoles pour que cela ne se reproduise plus", indique l’hôpital dans un communiqué, parlant d’une "affaire sans précédent". Une nouvelle réglementation a été adoptée : chaque employé homme devra maintenant être accompagné d'une collègue pour entrer dans la chambre d'une patiente.



Ce n’est pourtant pas la première fois que ce genre de drame se produit. En 2014 par exemple, un couple américain a découvert qu'un infirmier avait violé leur fille à plusieurs reprises pendant qu'elle était dans le coma. L’auteur des faits a été condamné à 15 ans de prison.