Avoir une bonne hygiène de vie réduit de 60% le risque d’Alzheimer

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont étudié 2 750 personnes de plus de 65 ans pendant 6 ans pour comprendre quels facteurs peuvent permettre de prévenir les risques d'Alzheimer

Les 5 facteurs sont : avoir une alimentation saine, arrêter de fumer, peu d'alcool, pratiquer une activité physique et intellectuelle

Le risque d'Alzheimer est 37% plus faible chez ceux qui en ont adopté deux à trois et 60% plus faibles chez ceux qui en ont suivi quatre à cinq

L’hygiène de vie joue un rôle majeur sur notre santé. La dernière preuve nous vient d’une étude menée par des chercheurs du département de médecine interne de l’école de médecine de l'université Rush (Etats-Unis). Selon leurs conclusions, adopter quatre à cinq bonnes habitudes au quotidien est associée à une baisse du risque de la maladie d’Alzheimer de 60%. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Neurology.

Un suivi sur 6 ans

Les chercheurs ont cherché quels comportements préventifs peuvent être adoptés pour permettre de diminuer les risques de contracter Alzheimer. “Jusqu’à présent, les essais cliniques portant sur diverses thérapies chez les patients atteints de démence n'ont pas réussi à modifier l'évolution de la maladie, notent les auteurs en introduction de l’étude. En revanche, les données des études épidémiologiques et des essais cliniques suggèrent que la prévention primaire peut retarder l'apparition de la maladie. Orienter l'attention vers les stratégies de prévention est devenu une priorité de santé publique.”

Pour mener leur étude, les chercheurs ont étudié les dossiers de 1 845 volontaires de plus de 65 ans qui font partie du Chicago Health and Aging Project (CHAP) ainsi que 920 volontaires d’une autre cohorte, The Rush Memory and Aging Project (MAP). Au total, ce sont donc 2 750 personnes qui ont été suivies par les chercheurs. Ils ont étudié leur régime alimentaire, leur style de vie, les facteurs génétiques ou encore des examens cliniques en lien avec la maladie d’Alzheimer. À la fin de ces six années, 600 d’entre eux ont développé Alzheimer.

Cinq facteurs de bonne hygiène de vie

En compilant un ensemble de données pendant les six années d’observation du mode de vie des volontaires, les chercheurs ont conclu qu’une combinaison de facteurs liés à un mode de vie sain est essentielle pour lutter contre Alzheimer. “Par rapport aux participants n'ayant aucun ou un seul facteur de mode de vie sain, le risque d'Alzheimer est de 37% plus faible chez ceux qui en ont adopté deux à trois, et 60% plus faibles chez ceux qui en ont quatre à cinq!”, rapporte Klodian Dhana qui a dirigé l’étude.

Les chercheurs ont dégagé cinq facteurs qui conduisent à adopter un mode de vie sain permettant de prévenir Alzheimer. Le premier consiste à pratiquer 150 minutes — soit deux heures et demie — d’activité physique hebdomadaire d’intensité modérée à vigoureuse. Il est préférable de ne pas fumer et de limiter sa consommation d’alcool à 1 verre par jour pour les femmes et 2 verres par jour pour les hommes. Il convient ensuite de veiller à avoir une alimentation de type méditerranéen qui privilégie l’huile d'olive, les fruits secs, les légumes verts à feuilles, le poisson, les baies, les légumes secs, la volaille et les céréales complètes. Enfin, le dernier conseil d’hygiène de vie des chercheurs est de maintenir une activité cognitive, que ce soit par la lecture, l’écriture ou jouer à des jeux de réflexion.