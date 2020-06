Covid-19 : piéger le virus grâce à des nano-éponges

Détourner l’attention du virus pour éviter une infection : des chercheurs de l’université de Boston (Etats-Unis) sont parvenus à utiliser cette méthode pour la Covid-19. Dans Nano Letters, ils expliquent comment ils ont réussi à piéger le nouveau coronavirus. “J’étais sceptique au début car cela semblait être trop beau pour être vrai”, raconte Anna Honko, l’une des autrices de la recherche. Elle confie avoir été ébahie par les résultats.

Scientists discovered how to stop the coronavirus infection in its tracks by diverting its attention away from living lung cells. This new “nanosponge” technology:

⏺️ mops up the virus like a sponge,

⏺️ spares lung cells, &

