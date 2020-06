Barbe blanche d’Edouard Philippe : qu'est-ce que le vitiligo ?

L'ESSENTIEL Édouard Philippe a avoué être atteint de vitiligo et confié qu'il ne se raserait pas la barbe pour autant

Il a mis fin au suspense. Depuis plusieurs mois, le premier ministre, Édouard Philippe, arbore une barbe pigmentée de blanc. Dans un entretien à Paris Match, il a levé le voile sur les raisons derrière cette dépigmentation. “C’est une maladie — un vitiligo — sans gravité, ni douloureuse ni contagieuse”, a-t-il confié. Le premier ministre a poursuivi en indiquant qu’il n’avait pas l’intention de la raser.

Souvent interpellé sur la tache blanche de sa #barbe, Edouard #Philippe refuse de se raser ou de la teindre. "C'est une maladie (un vitiligo) sans gravité, ni douloureuse, ni contagieuse" confie-t-il à @ParisMatch https://t.co/ing3I2Sj3i — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) June 17, 2020

Un traitement révolutionnaire

Le vitiligo est une maladie auto-immune chronique qui se manifeste au moment où les cellules portant les pigments meurent ou sont incapables de fonctionner normalement. Comme on a pu le constater sur le premier ministre, le vitiligo évolue par poussées et gagne du terrain petit à petit. Ces poussés sont favorisées par plusieurs facteurs comme le stress, l’anxiété, ou encore un choc psychologique. Édouard Philippe n’a pas évoqué les raisons de sa dépigmentation mais plusieurs spécialistes évoquent le stress et la fatigue comme principale raison au déclenchement de la maladie.

Cette maladie touche 0,5% de la population mondiale et peut se développer à n’importe quel âge, même si l’on observe une prédominance des cas chez ceux qui ont moins de 20 ans. Un traitement révolutionnaire a montré l’efficacité d’une crème permettant de traiter la maladie. Le Ruxolitinib a été testé pendant deux ans par une équipe de chercheurs du Tufts Medical Center (États-Unis). Environ la moitié des patients ont vu leur vitiligo facial diminuer de moitié (50%), comparativement à 3% pour le groupe placebo, avec peu d’effets secondaires.

Plusieurs personnalités sont sorties du silence

Édouard Philippe n’est pas la première personnalité publique à parler de cette maladie. Plus tôt cette année, c’est la chanteuse Pomme qui a avoué être atteinte du vitiligo. Il y a quelques années, c’est le mannequin américain Breanne Rice qui a reconnu être atteinte de la maladie, après l’avoir caché pendant plusieurs années. La mannequin canadienne Winnie Harlow est peut-être la figure la plus emblématique des personnalités publiques atteintes de vitiligo.