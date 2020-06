Après deux semaines de déconfinement, les Français respectent toujours les gestes barrière

Après deux semaines de déconfinement, les Français continuent de respecter les mesures barrière pour endiguer la propagation du coronavirus. C’est ce que dévoile la sixième étude Ipsos et du baromètre de l’association Datacovid. Les Français sont globalement prudents et de plus en plus critiques à l’égard du gouvernement. Cette nouvelle étude a été réalisée sur un échantillon de 5 000 personnes âgées de 18 ans et plus.

Les gestes barrière gagnent du terrain

Le respect des mesures barrière progresse chez les Français. Ils sont plus de 9 sur 10 (94%) à concéder avoir dit adieu à la bise et à la poignée de main, soit une hausse de 2 points par rapport à la semaine précédente. Autre progression marquante, le port du masque: 64% des Français disent porter un masque de protection en permanence à l'extérieur de leur domicile, une hausse de 17 points. La différence s’explique notamment par l'arrivée de stocks de masques qui permettent à un plus grand nombre de Français de se protéger.

Pour les autres gestes barrière, là aussi la tendance est au respect des consignes. Ils sont 93% des sondés à déclarer se laver les mains au moins une fois par jour à l’eau et au savon et 67% utilisent du gel hydroalcoolique. Ils sont également 91% à éviter les regroupements et autant à maintenir une distance d'au moins un mètre avec les personnes rencontrées hors du foyer.

La peur d’un reconfinement

L’autre point qui touche directement les Français est le spectre d’un nouveau confinement. Ils sont 17% à annoncer qu’un reconfinement aurait des conséquences importantes sur plusieurs aspects (bien-être psychologique, bien-être physique, finances, conditions de vie matérielles et état de santé général). Plus de la moitié des interrogés avancent que cela aurait des conséquences sur leur bien-être physique et 57% estiment que cela nuirait à leur bien-être psychologique. Ils sont près d’un sur deux (44%) des sondés à estimer qu’une décision de confiner une nouvelle fois aurait des conséquences néfastes sur les finances.